Gaia Galvani-Kassl: »Otroci do božiča že razumejo jezik«

Gaia je po končanem liceju poleti kot receptorka delala v portoroškem hotelu Morje, zvečer pa je pomagala pri animaciji gostov. Med njimi je bil tistega poletja pred 31 leti tudi njen bodoči mož Pepe Kassl, koroški Slovenec iz Štriholč. »Moj mož je prišel na počitnice s prijatelji in tam, v Portorožu, sva se spoznala. Eno leto sva si pisala pisma, nato pa sva se odločila, da greva skupaj živet v Celovec, kjer sva ostala tri leta.« Pepe je delal pri gradbeni firmi Modre, preden se je po večerni maturi zaposlil pri zavarovalnici Grawe. Gaia je v tem času začela delati kot vzgojiteljica za italijanščino v vrtcu Ringaraja v Ledincah, pa tudi v vrtcu Mavrica v Dobrli vasi. Na celovški univerzi je obiskovala pedagoški študij romanistike, a tudi tečaje nemškega jezika za tujce, saj ob prihodu na Koroško ni govorila nemško. Poleg tega je risala, od nekdaj je namreč ljubila tehnično risanje. Sama je narisala načrt za svojo sanjsko hišo, nato pa jo je»mož tako presenetil ob neki obletnici, ko mi je predstavil hišo, ki jo bo po mojih načrti zgradil za naju«. V tej hiši v Štriholčah, postavljeni pred 25 leti, poleg Gaie in Pepeta živijo njuni trije sinovi Filippo, Federico in Emmanuele. Ko je hiša stala, je začela Gaia kot pedagog za slovenski in italijanski jezik sodelovati s Kugyjevimi razredi Slovenske gimnazije, s katerimi še danes odhaja na jezikovne počitnice v Trst in Fieso. »Tako dijaki izvejo, da v Trstu govorimo slovenščino in da tudi v Sloveniji na obali govorimo italijansko.« Gaia danes vodi tudi tečaje slovenskega in italijanskega jezika v Tinjah.