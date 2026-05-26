Gaia Galvani-Kassl: »Otroci do božiča že razumejo jezik«

Predsednica večjezičnega vrtca Kekec Gaia Galvani Kassl je pred kratkim praznovala Abrahama. Italijanka iz Trsta se je prav tam šolala v dvojezičnih šolah. »Od vrtca do osnovne šole, preko gimnazije do pedagoškega liceja, ki sem ga tudi končala. Licej Antona Martina Slomška je bil zelo dobra šola; ko sem jo zaključila z 19 leti, sem postala osnovnošolska učiteljica in vzgojiteljica z licenco za delo v Italiji, a tudi na osnovnih šolah v Sloveniji.« Gaina mama je doma iz Fiese in je bila profesorica za slovenski jezik, pokojni oče, Tržačan, je delal pri Italijanskih železnicah. V mladosti je Gaia trikrat na teden trenirala plavanje in ob tem še prav tolikokrat namizni tenis. Ko je končala licej, se je poigravala z idejo o študiju notranje arhitekture v Benetkah, a je imela usoda z njo drugačne načrte.
Gaia je po končanem liceju poleti kot receptorka delala v portoroškem hotelu Morje, zvečer pa je pomagala pri animaciji gostov. Med njimi je bil tistega poletja pred 31 leti tudi njen bodoči mož Pepe Kassl, koroški Slovenec iz Štriholč. »Moj mož je prišel na počitnice s prijatelji in tam, v Portorožu, sva se spoznala. Eno leto sva si pisala pisma, nato pa sva se odločila, da greva skupaj živet v Celovec, kjer sva ostala tri leta.« Pepe je delal pri gradbeni firmi Modre, preden se je po večerni maturi zaposlil pri zavarovalnici Grawe. Gaia je v tem času začela delati kot vzgojiteljica za italijanščino v vrtcu Ringaraja v Ledincah, pa tudi v vrtcu Mavrica v Dobrli vasi. Na celovški univerzi je obiskovala pedagoški študij romanistike, a tudi tečaje nemškega jezika za tujce, saj ob prihodu na Koroško ni govorila nemško. Poleg tega je risala, od nekdaj je namreč ljubila tehnično risanje. Sama je narisala načrt za svojo sanjsko hišo, nato pa jo je»mož tako presenetil ob neki obletnici, ko mi je predstavil hišo, ki jo bo po mojih načrti zgradil za naju«. V tej hiši v Štriholčah, postavljeni pred 25 leti, poleg Gaie in Pepeta živijo njuni trije sinovi Filippo, Federico in Emmanuele. Ko je hiša stala, je začela Gaia kot pedagog za slovenski in italijanski jezik sodelovati s Kugyjevimi razredi Slovenske gimnazije, s katerimi še danes odhaja na jezikovne počitnice v Trst in Fieso. »Tako dijaki izvejo, da v Trstu govorimo slovenščino in da tudi v Sloveniji na obali govorimo italijansko.« Gaia danes vodi tudi tečaje slovenskega in italijanskega jezika v Tinjah.
Pred 21 leti je Gaia ob podpori takratnega velikovškega župnika Petra Forsterja, a tudi s pomočjo Štefana Kramerja in takratnega generalnega konzula Jureta Žmavca v župnišču odprla večjezični vrtec Kekec. V njem otroke dva dni vzgajajo v slovenskem, dva dni v nemškem, en dan pa v italijanskem jeziku. Trenutno so v skupini dvajsetih otrok trije iz slovensko-nemških družin, ki slovenščino poznajo od doma. Kako pa gre usvajanje jezika otrokom, ki doma govorijo nemško? »Če nemško govoreči otroci začnejo septembra hoditi v vrtec, okoli božiča že razumejo cel potek, vse, kar mi želimo, in to tudi v slovenščini in v italijanščini.« V prenovo so tedaj vložili skoraj 500 tisoč evrov. Lani jih je župnik Zoltan Papp obvestil, da mora vrtec do 31. julija 2026 ven iz župnišča. Novo hišo za večjezični vrtec Kekec je Gaia našla v Šentrupertu pri Velikovcu in jo odkupila s pomočjo kredita Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev. »Zelo sem hvaležna Romanu Verdelu, pa tudi Nantiju Olipu, Bernardu Sadovniku, Zdravku Inzku in Štefanu Kramerju, da smo našli to rešitev, da vrtec plačuje najemnino Delovni skupnosti, ta pa z njo odplačuje kredit.«
Ker bi gospa Kassl ta kredit rada odplačala čimprej, skuša denar zbrati tudi s pomočjo donatorjev inz dobrodelnim koncertom. Ta bo 27. maja ob 17. uri v Neue Burg, ki lahko sprejme do 1200 ljudi. Peli bodo VS Lipa, MePZ SRCE, Singkreis Völkermarkt, MePZ PD Sele, Schulchor VS Völkermarkt, MoPZ TRTA, mlajši zbor gimnazije v Velikovcu, pa tudi mezzosopranistka Bernarda Fink-Inzko. Prisrčno vabljeni!
