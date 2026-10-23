Florian Wieser novi predsednik ZSO

Volitev za mandatno obdobje 2026–2030 se je udeležilo 101 delegatov. Od 98 veljavnih glasov jih je Wieser prejel 90, proti njegovi izvolitvi pa je glasovalo osem delegatov. Preostali člani upravnega in razširjenega odbora ter pregledniki računov, o katerih so glasovali v bloku, so bili izvoljeni soglasno.
ZSO je bila po odstopu Manuela Juga 19. decembra 2024 brez predsednika. Vodenje organizacije so takrat prevzeli podpredsedniki Gusti Gasser, August Brumnik in Folti Sima. Wieser je 1. februarja 2026 prevzel mesto poslovodje ZSO. V zadnjih desetletjih na političnem prizorišču koroških Slovencev praktično ni bil prisoten, medtem ko je bil kot poslovodja že od samega začetka zelo dejaven.
Izvolitev novega predsednika ni edina sprememba v vodstvu ZSO. Gusti Gasser ostaja prva podpredsednica, mesto druge podpredsednice pa je prevzela Ana Blatnik, ki je nasledila Augusta Brumnika. Ta bo v prihodnje član razširjenega odbora. Foltija Simo je na mestu tretjega podpredsednika nasledil Matej Kežar, Sima pa bo v mandatnem obdobju 2026–2030 opravljal funkcijo preglednika računov. Tajnica ZSO ostaja Trudi Wieser-Moschitz, blagajnik pa Willi Ošina.
Na občnem zboru so posodobili tudi več kot 40 let star statut Zveze slovenskih organizacij. Med novostmi je uvedba članarine, ki za posamezne člane znaša 15 evrov, za društva in pravne osebe pa 50 evrov.
Novoizvoljeni predsednik Florian Wieser je predstavil težišča svojega mandata, Gusti Gasser pa je podala poročilo o delovanju ZSO v mandatnem obdobju 2022–2026. Blagajnik Willi Ošina je predstavil finančno stanje organizacije. Proračun za leto 2026 znaša 222.200 evrov in vključuje tudi 25.000 evrov projektne podpore za projekt Dvoje je bolje, ki je namenjen spodbujanju dvojezičnosti v jaslih in vrtcih na Koroškem. Poročilo nadzornega odbora je podal Marko Trampusch. Občni zbor je vodil August Brumnik.
Na občnem zboru so spregovorili tudi Franci Serajnik, Mirko Mesner, Folti Sima, Julija Schellander-Obid, slovenski veleposlanik na Dunaju Marko Štucin, Bernard Sadovnik, Nanti Olip, Nives Cossutta iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) v Trstu ter predsednik deželne Enotne liste Gabriel Hribar.
Posebno zahvalo so namenili dolgoletni vodji pisarne ZSO Alji Bukovec.
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