Florian Wieser novi predsednik ZSO

ZSO je bila po odstopu Manuela Juga 19. decembra 2024 brez predsednika. Vodenje organizacije so takrat prevzeli podpredsedniki Gusti Gasser, August Brumnik in Folti Sima. Wieser je 1. februarja 2026 prevzel mesto poslovodje ZSO. V zadnjih desetletjih na političnem prizorišču koroških Slovencev praktično ni bil prisoten, medtem ko je bil kot poslovodja že od samega začetka zelo dejaven.