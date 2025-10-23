Finale bo 23. oktobra: Kateri bo zbor leta 2025?

Za finale sta se kvalificirali tudi koroškoslovenski vokalni skupini Kvintet Donet in Oktakord ter mešani pevski zbor Artphonica z mnogimi slovensko govorečimi pevkami in pevci. Na finalu se bodo pomerili s skupinami Ensemble G’suacht & G’fundn, Gemischter Chor St. Lorenzen/Gitschtal, Jugendchor Oisternig, Jugendchor der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt ter VOCS’it.
Vsak zbor bo predstavil sedemminutni program, ki ga lahko oblikuje po lastni izbiri, vendar mora vključevati vsaj eno koroško pesem – v slovenščini ali nemščini.
Zmagovalci bodo razglašeni v štirih kategorijah: mešani zbor, ženski ali moški zbor, mala skupina (do osem pevk ali pevcev) in mladinski zbor oziroma ansambel.
O najboljših bo odločala strokovna žirija, ki jo sestavljajo Petra Schnabl-Kuglitsch, Ellen Freydis Martin, Stanko Polzer in Franz Herzog, podeljena pa bo tudi nagrada občinstva.
V predizborih so poslušalke in poslušalci Radia Kärnten izbirali svojega »ljubljenca občinstva«. Med vsemi zmagovalci predizborov bo glavno nagrado občinstva prejel tisti zbor, ki je zbral največji delež glasov. Tokrat se bo za ta naziv odločalo med mešanim zborom St. Lorenzen in šolskim zborom Juventus Musica.
Finalni koncert bo mogoče spremljati v živo na Radiu Koroška in prek videoprenosa na ORF ON ter kaernten.ORF.at. Povzetek predizborov in finala pa bo na ogled v nedeljo, 16. novembra, ob 10.15 na programu ORF III.
