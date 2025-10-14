Delovno mesto: NSKS išče sodelavko/sodelavca

Delovno področje naj bi obsegalo osnovna pisarniška opravila, komunikacijo z uradi v Republiki Avstriji in Republiki Sloveniji, sodelovanje v političnih forumih, izmenjavo z obstoječimi strukturami in političnimi organizacijami narodne skupnosti, delo in komunikacijo z javnostjo ter pripravo gradiva za politično delo NSKS.
Pogoji za zaposlitev so zelo dobro znanje obeh deželnih jezikov, osnovna računalniška znanja, dobre komunikacijske sposobnosti ter dobro poznavanje manjšinskih razmer na Koroškem. Plača in delovni čas po dogovoru.
Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 20. oktobra 2025, do 12.00 v pisarni Narodnega sveta koroških Slovencev ali po elektronski pošti: [email protected].
Prijavi je treba dodati življenjepis, kratko motivacijsko pismo ter opis morebitnih delovnih izkušenj.
