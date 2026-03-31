Danes se končuje doba deželnega glavarja Petra Kaiserja

Kaiser je funkcijo prevzel leta 2013, ko je SPÖ po 24 letih ponovno prevzela vodstvo v deželi. Na takratnih volitvah je stranka dosegla 37,14 odstotka glasov, leta 2018 pa skoraj 48 odstotkov. Na zadnjih volitvah marca 2023 je podpora upadla na 38,9 odstotka.
S tem se zaključuje dolgo politično obdobje, saj je bil Kaiser politično dejaven kar 52 let. Svojo pot je začel leta 1974 v Socialistični mladini na Koroškem, vrhunec kariere pa dosegel prav na mestu deželnega glavarja.
Peter Kaiser konec leta 2021 na vprašanje Novic, ali ima strahove pred prihodnostjo in, če ne, zakaj ne:
Strahov pred prihodnostjo nimam, in sicer zato, ker nezlomljivo zaupam v nazadnje zmagovalno moč človeškega razuma. Drugi razlog je, da sem angažirani zagovornik enega najlepših citatov svetovne literature, katerega avtor je
Ernst Bloch: »Upanje je zaljubljeno v uspeh, in ne v spodletelost.« Tretji razlog pa je ta, da na Koroškem in po svetu poznam veliko izjemnih ljudi, za katere vem, da čutijo in razmišljajo podobno kot jaz.
Januarja je Peter Kaiser prejel Rizzijevo nagrado, ki jo Zveza slovenskih organizacij na Koroškem in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) podeljujeta osebnostim, ki so zaslužne za pravice narodnih skupnosti, varstvo demokratičnih vrednot ter za spoštljivo in v prihodnost usmerjeno sobivanje med manjšino in večino.
V torek, 21. aprila 2026, bo Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) podelila 19. Kugyjevo nagrado Petru Kaiserju.
SKS priznanje za Kaiserja utemeljuje: »V priznanje za svoja izjemna prizadevanja pri nadaljnjem razvoju slovenske narodne skupnosti, za svoje neprekinjeno spodbujanje žive slovenske besede ter za svoj neutrudni angažma za mirno sožitje na Koroškem.«
Slavnostna podelitev 19. Kugyjeve nagrade bo v torek, 21. aprila 2026, ob 19. uri v avli Slovenske gimnazije.
Iz rubrike V žarišču preberite tudi