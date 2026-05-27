Clara Milena Steiner glavna urednica koroške »Krone«

Steiner je po maturi na Slovenski gimnaziji na Dunaju študirala politologijo in se po vrnitvi na Koroško zaposlila pri največjem avstrijskem časniku Kronen Zeitung. Ob delu je v Celovcu opravila še magistrski študij medijskih in komunikacijskih ved. Pred tem je opravila številne prakse, med drugim na Radiu Antenne Kärnten ter pri Slovenskem sporedu ORF v Celovcu. Že deset let je novinarka pri Kronen Zeitung.
Kot dežurna vodja (Chefin vom Dienst) odgovarja za vsebine in težišča koroškega dela Kronen Zeitung, spletne objave ter objave na družbenih omrežjih.
Na Koroškem je nazadnje imela glavno odgovornost za poročanje o politiki. Strokovni magazin »Österreichs Journalist:in« je novinarko časnika Kronen Zeitung Claro Mileno Steiner počastil z nazivom »Local Hero« oziroma regionalna novinarka leta 2025 na Koroškem. Novinarstvo jo spremlja že od mladih nog, saj je kot hči priznane novinarke ORF Martine Steiner odraščala ob tej stroki.
Ob novi funkciji ji želimo vse najboljše tudi kolegice in kolegi iz uredništva Novic.
