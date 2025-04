Anna Urban je bila ena od tisoč: Deportirani s sedmimi otroki in tremi hlebci kruha

Leta 1942 so nas pregnali. Prišla je policija … Dali so nam pol ure, da smo se oblekli in zlezli na tovornjak. Tako so nas pobasali. Ko smo že bili na tovornjaku, je mama stekla nazaj, nekje je našla žakelj in vanj dala tri hlebce kruha.Tega smo vzeli s seboj na Hesselberg. Najprej smo se peljali še v Apače, tudi tam so na tovornjak zbasali ljudi, in v Borovlje, od tam pa v Žrelec. Tam smo čakali dva dneva in gledali, kako skupaj vozijo ljudi kot živino. Dobili smo tablice s številko, imena ni več bilo, živel si pod številko na tablici, ki si jo nosil okoli vratu. Navozili so ljudi iz cele spodnje Koroške, drugega večera pa so nas gnali. Postaviti smo se morali v vrsto, na obeh straneh je bila policija s puškami – naredili so neke vrste »špalir« – potem smo pa šli peš v Celovec na železniško postajo, tja, kjer je Rudolfsbahngürtel, tam smo morali zlesti na vlak. Spomnim se, da smo bili v živinskem vagonu. Nekateri pravijo, da to ne drži, ampak jaz vem, da je to bil živinski vagon. V vagonu ni bilo klopi, bilo je temno, spomnim se lesenih dil, po tleh pa je bilo malo slame. Družine so se držale skupaj, zaprli so vrata in smo se odpeljali v Nemčijo, v Wassertrüdigen, tam smo morali izstopiti, nato pa pešačiti v Hesselberg. Po tako dolgi vožnji z vlakom smo morali pešačiti brez hrane in brez pijače. Ničesar nam niso dali.