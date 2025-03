Anketa: Menstruacijski dopust, da ali ne?

Ženske v času mesečne krvavitve so ob zdravniško potrjenih simptomih mesečno upravičene do tridnevnega plačanega dopusta, v primeru hudih zdravstvenih težav pa tudi do pet dni. Španija uvedbo menstrualnega dopusta argumentira z željo po enakopravnosti, za katero je po besedah španske ministrice za enakopravnost ključno upoštevati delovanje ženskega telesa, saj brez ozira na to ženske niso enakopravne državljanke. Menstrualni dopust so prvič uvedli že v Sovjetski zvezi leta 1920, da bi povečali rodnost, a so ta zakon kmalu ukinili. Na Japonskem menstrualni dopust obstaja že od leta 1947, a raziskave kažejo, da ga ženske čedalje manj koristijo, saj se bojijo, da bi škodoval njihovi karieri. Tudi v Somaliji, Južni Koreji, Indoneziji , ponekod na Kitajskem in v Vietnamu že dlje časa obstaja menstrualni dopust, uvedlo ga je tudi švicarsko mesto Freiburg in posamezna podjetja kot npr. Nike. V Avstriji do uvedbe ni prišlo, sklicujejo se na to, da lahko ženske v primeru hudih simptomov koristijo bolniški dopust.