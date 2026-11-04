Anja Smolnik prejela Joe Zawinul Prize 2026

Nagrado, vredno 3000 evrov, so ji za projekt Inner Child izročili 30. oktobra na slovesnosti v dunajskem jazzovskem klubu Porgy & Bess. Projekt Inner Child je zasnovan kot njen prvenec, ki bo obsegal deset avtorskih skladb. Smolnik jih je ustvarila skupaj s svojim kvartetom Anja Smolnik 4tet, z njimi pa se že predstavlja tudi na koncertnih odrih. Skladbe tematizirajo osebna srečanja, odnose, izkušnje, zvok, tišino in neizrečene misli. Nagrada, poimenovana po enem najvidnejših nekdanjih študentov MUK Joeju Zawinulu, podpira ustvarjalne in inovativne jazzovske projekte študentov univerze. S petjem se ukvarja že od otroštva, ko je pela pri Mladi Podjuni ali z babico Pepco Sadjak. Učila se je igrati klavir in kot je leta 2023 povedala Novicam, se je pri Voxon Academy zelo navdušila nad petjem. Po maturi na TAK se je odločila za študij jazzovskega petja na dunajski Univerzi za glasbo in umetnost (MUK). 28. novembra bo Anja Smolnik 4tet nastopil v Kulturnem domu v Pliberku. Vstopnice so na voljo na kulturnidom.at

