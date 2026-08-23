Adrijanu Rustji v lep spomin

Za svoje igralsko delo je Adrijan Rustja prejel več nagrad - mdr. dve Borštnikovi nagradi, ki veljata za najvišje slovensko gledališko priznanje. Leta 2023 je prejel tudi pomembno čezmejno gledališko nagrado Tantadruj, ki jo vsako leto podeljujejo tri primorska profesionalna gledališča: Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica. V utemeljitvi nagrade Tantadruj je žirija zapisala: »Umetnik Adrijan Rustja je živ dokaz povezovanja, saj je nastopal in delal tako v Benečiji kot tudi na Goriškem, Tržaškem in Koprskem, presegal je ideološke in strankarske jezove, bil vse življenje predan gledališkemu artizmu, slovenski besedi in utrjevanju dostojanstva slovenskega človeka.«