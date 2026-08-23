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Adrijanu Rustji v lep spomin

23.8.2026 Trst Trst Janko Kulmesch
Slovenci v Italiji žalujejo, z njimi pa tudi vsa ostala slovenska skupnost, ob nedavni smrti tržaškega igralca, režiserja, dramaturga in kulturnega delavca Adrijana Rustje, ki se je v ponedeljek, 10. avgusta, v starosti 93 let za vedno poslovil od svojih najdražjih.
Adrijan Rustja (desno, na sliki z družino) je lani prejel tudi najvišje priznanje, ki ga podeljujeta krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij.

Bil je eden prepoznavnih obrazov Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Prav tako je sodeloval z Radiem Trst A in Primorskim dnevnikom ter pomembno zaznamoval gledališko življenje, kot piše v poročilu Slovenske tiskovne agencije (STA). 

Tesno povezan tudi s Koroško

Adrijan Rustja pa je bil prav tako tesno povezan  s Koroško - preko svoje snahe in vodje Slovenskega narodnopisnega inštituta Urban Jarnik Martine Piko-Rustja, ki je poročena s sinom pokojnega Petrom Rustio in je mati bivšega urednika koroškega tednika Novice  Simona Rustie. Prav tako pa je Adrijan Rustja  pred mnogimi leti nastopil z dvema igralskima kolegoma v gostilni Kulturnega doma Pliberk. Navdušili so s predstavo, ki je namenoma predvidena za igranje v gostilniških prostorih.

Rajni je bil prvi Tržačan  z diplomo ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film  in televizijo. V Slovenskem stalnem gledališču Trst se je zaposlil leta 1960 in mu ostal zvest do svoje upokojitve leta 1993.  To pa ne pomeni, da bi po uradni upokojitvi gledališče zares zapustil. Tudi po upokojitvi je deloval predvsem kot režiser in igralec, občasno pa tudi kot  urednik gledaliških listov in zbornikov ter kot vodja gledaliških tečajev, programski in poslovni vodja.

Prejemnik pomembnih nagrad

Za svoje igralsko delo je Adrijan Rustja prejel več nagrad - mdr. dve Borštnikovi nagradi,  ki veljata za najvišje slovensko gledališko priznanje.  Leta 2023 je prejel tudi pomembno čezmejno gledališko nagrado Tantadruj, ki jo vsako leto podeljujejo tri primorska profesionalna gledališča: Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica.  V utemeljitvi nagrade Tantadruj je žirija zapisala: »Umetnik Adrijan Rustja je živ dokaz povezovanja, saj je nastopal in delal tako v Benečiji kot tudi na Goriškem, Tržaškem in Koprskem, presegal je ideološke in strankarske jezove, bil vse življenje predan gledališkemu artizmu, slovenski besedi in utrjevanju dostojanstva slovenskega človeka.«

Vsem žalujočim, še posebej sinu Petru in njegovi družini, velja iskreno sožalje.  

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