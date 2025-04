Danes pred 82 leti je giljotina ugasnila njihova življenja

12. aprila 1943 v Celovcu je nacistični sodnik in predsednik volksgerichtshofa Roland Freisler na smrt obsodil trinajsterico iz Sel in okolice, 29. aprila istega leta so jih vseh 13 obglavili v Sivi hiši na Dunaju. »Nacisti so želeli s tem procesom in smrtnimi kaznimi ustrahovati prebivalstvo in preprečiti, da bi ljudje še naprej podpirali partizane in se vključevali v upor proti nacistični strahovladi. To ni uspelo, nasprotno, upor je potem postal še bolj intenziven,« razlaga Entnerjeva, avtorica knjige o uporu in preganjanju v občini Sele z naslovom Kaj človek vse doživi. Poudarila je, da se je v občinah Sele in Železna Kapla nadpovprečno veliko moških uprlo vpoklicu v nemški wehrmacht. Družinski člani umorjenih oseb še nekaj časa po izvršenih smrtnih kaznih na Dunaju o tem niso bili obveščeni, saj obstajajo pisma iz maja in junija 1943, v katerih sorodniki oblasti prosijo za bolj mile kazni. Kako je prišlo do procesa? Zgodovinarka Brigitte Entner: »Po izdaji bunkerja pri Hlipovčniku so nacisti do januarja 1943 v Selah in okolici aretirali približno 200 oseb, približno polovica od teh so bile ženske. Na koncu je bilo pri državnem tožilstvu obtoženih 71 moških in 63 žensk.« Proces v Celovcu pod vodstvom Freislerja se je začel že v začetku aprila. Zakaj so po mnenju Entnerjeve prav teh 13 oseb obsodili na smrt? »To je bilo naključje, ne smemo pozabiti, da ti ljudje večinoma niso znali nemško in so bili odvisni od prevajalcev. Pri zaslišanjih so jih močno pretepali in tako iz tega ali onega izsilili izjave.«