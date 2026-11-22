Kot spominjajo v tiskovni izjavi, so namesto dvojezičnih krajevnih napisov in slovenščine kot dodatnega uradnega jezika na celotnem dvojezičnem ozemlju uvedli 25-odstotno klavzulo za dvojezične napise in 20-odstotno klavzulo za uradni jezik. S preštevanjem naj bi ugotovili, kje je slovenska manjšina še dovolj številna. Pod geslom »Ne damo se preštevati« so koroški Slovenci preštevanje uspešno bojkotirali. Po vsej Avstriji se je razvilo solidarnostno gibanje, zaradi katerega so na Dunaju našteli več Slovencev kot na Koroškem. Koroške politične stranke in Kärn­tner Heimatdienst pa so z gesli, kot sta »Wer nicht zur Zählung geht, nicht auf Seite Kärntens steht« in »Kärntner, entscheide dich nur so: DEUTSCH, wenn Du nicht SLOWENE sein willst!« izvajali pritisk za čim večjo udeležbo pri preštevanju.