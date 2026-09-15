40 let mature 8.B letnika Slovenske gimnazije

Po prisrčnem sprejemu lastniške družine in informativnem uvodu v filozofijo hiše, ki deluje v sozvočju z naravo, ter po degustaciji naravnih pridelkov hiše smo se sprehodili po dolini do slapa Rinka in Orlovega gnezda. Srečanja se je udeležilo 17 od 28 nekdanjih sošolk in sošolcev. Skupaj z razredničarko Cilko Gutovnik – tudi ona je leta 1978 z nami začela svojo pot na šoli – smo obujali spomine in se prav imenitno zabavali z anekdotami iz šolskih časov do zgodnjih jutranjih ur. Poslovili smo se v veselem pričakovanju naslednjega srečanja v čim večjem številu. SONJA KERT-WAKOUNIG



