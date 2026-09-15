Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

40 let mature 8.B letnika Slovenske gimnazije

15.9.2026 Šentjob St. Job Novice
V Eko hiši Na razpotju v prelepi Logarski dolini smo se konec avgusta letos srečali maturanti in maturantke 8.B razreda letnika 1986 ob 40. obletnici mature na Slovenski gimnaziji.
Z leve (2. vrsta): Lidija Vouk-Grilc (roj. Grilc), Klemen Debevec, Sonja Kert-Wakounig (roj. Kert), Kristijana Gregorič (roj. Grilc), Jožef Kropiunik, Valentin Pavlič, Barbara Jop, Edvard Trampusch, Karl Thaler. (1. vrsta): Jožica Gregorn (roj. Hribernik), Ernest Blajs, Tatjana Tolmaier, Stanislava Pasterk, Olga Strugl, razredničarka Cilka Gutovnik-Broman, Tanja Voggenberger (roj. Kavčič), Janko Smrečnik

Po prisrčnem sprejemu lastniške družine in informativnem uvodu v filozofijo hiše, ki deluje v sozvočju z naravo, ter po degustaciji naravnih pridelkov hiše smo se sprehodili po dolini do slapa Rinka in Orlovega gnezda. Srečanja se je udeležilo 17 od 28 nekdanjih sošolk in sošolcev. Skupaj z razredničarko Cilko Gutovnik – tudi ona je leta 1978 z nami začela svojo pot na šoli – smo obujali spomine in se prav imenitno zabavali z anekdotami iz šolskih časov do zgodnjih jutranjih ur. Poslovili smo se v veselem pričakovanju naslednjega srečanja v čim večjem številu. SONJA KERT-WAKOUNIG

Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt