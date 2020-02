Celovec Minulo soboto so košarkarji KOŠ igrali zadnji tekmo osnovnega dela prven stva in premagali ekipo Basket Flames.

Prve točke so si zagotovili gostje iz Dunaja. Od začetka so Basket Flames igrali hitro in dobro so zadevali, pri KOŠu pa je večkrat prišlo do zgrešenih metov. Po štirih minutah so Flamesi vodili že s +6 točkami, tako pa je ostalo nekaj minut. Začasno so se Celovčani lahko približali na tri točke razlike, na kar so gostje hitro spet reagirali – 14:20. Drugo četrtino je KOŠ začel s troj kama Bajca in Huberja ter tako prvič izena čil (20:20), nato pa je s trojko Primca celo prevzel vodstvo. Po štirih minutah so si gostje z Dunaja zopet priborili preobrat. Do konca četrtine je vodstvo stalno menjavalo, ob pavzi pa so Dunajčani imeli prednost dveh točk – 39:41.

KOŠ Celovec je po odmoru dobro začel, s hitrimi podajami in polaganjem Smrtnika je takoj spet prišlo do izenačenja. A tudi v nadaljevanju je vodstvo menjavalo med eki pama. Razvila se je zelo borbena in inten zivna tekma. Ob koncu tretje četrtine so varovanci trenerja Brečka vodili s tremi točkami – 59:56. Tudi ob začetku zadnjega dela sta ekipi igrali zelo izenačeno, na obeh straneh so igralci predvsem iz daljave dobro zadevali. Po petih minutah so se Basket Flames lahko malo oddaljili, to pa pred vsem z dobro igro igralca Vaya. A KOŠ ni popustil in se nasprotniku s sigurnimi za detki spet približal. Minuto in pol pred kon cem je KOŠ Celovec z zabito žogo Fižuleta ponovno prevzel vodstvo in se s trojkami Huberja oddaljil od nasprotnika. Do konca igre so si Celovčani priborili prednost de vetih točk, končni rezultat se je glasil 84:75 (14:20, 39:41, 59:56) za KOŠ Celovec.

Prva tekma v playdownu proti izpadu iz druge zvezne lige bo to soboto, 22. febru arja, ob 18.00 v dvorani Šentpeter v Ce lovcu proti Swarco Raiders Tirol.