Odigranih je bilo že devet partij – po več kot polovici dvoboja in po petih remijih je v 6. partiji svetovni prvak Carlsen premagal izzivalca Nepomnjaščija po 136 potezah in skoraj osmih urah igre, kar je poseben rekord v dvobojih za naslov svetovnega šahov­skega prvaka. Po remiju v sedmi partiji je Carlsen z belimi figurami v 8. partiji zabeležil drugo zmago. V damski končnici je uveljavil prednost dveh kmetov in povečal prednost v dvoboju na dve točki. Še pred 9. partijo dvoboja je Carlsen izjavil: »Dvoboj prehaja v fazo, ko bo vse drugače kot doslej. Obupan nasprotnik je nevaren nasprotnik.«

Toda 9. partijo je Nepomnjaščij prvič pričel s potezo 1.c4, vendar ni presenetil prvaka, ki je nadaljeval z originalno obrambo in vzpostavil ravnotežje. Izzivalec je z žrtvijo figure v srednji igri želel presenetiti nasprotnika, ki je z zgledno obrambo ovrgel vse grožnje belega in zaustavil prostega kmeta na a liniji in dosegel dobljen položaj. Napomnjaščij je v izgubljenem položaju v 39. potezi podpisal predajo. Carlsen tako po 9. odigrani partiji vodi 6:3 in je pred zmago v dvoboju in ohranitvi naslova svetovnega šahovskega prvaka.

Spletni šahovski program z Lauro Unuk

»Šah je čudovita igra, pri kateri lahko narišemo veliko vzporednic z življenjem. Vsi najuspešnejši podjetniki, svetovni voditelji in najpomembnejši misleci starega in modernega časa so za razvoj svojega uma uporabljali šahovsko igro. S šahom boste izboljšali kakovost razmišljanja, koncentracijo, se bolje in hitreje odločali, predvsem pa boste z lahkoto obvladali stresne situacije.«

To je uvodna misel Laure Unuk slovenske velemojstrice, ki vabi na kakovosten in zanimiv video tečaj šaha za začetnike, s katerim se lahko šaha naučite kar doma. Več si lahko ogledate na spletni strani: www.postani-sahist.si/

Pogled na 6. partijo Carlsen (bel) proti Nepomnjaščiju. Prikazana je pozicija po 124. potezi.

Na Diagramu je prikazana pozicija po 124. potezi belega Kg2. Beli je materialno močnejši saj ima proti črni dami dve figuri in dva kmeta. Že po dobrih 10. potezah je Carlsen prisilil nasprotnika na predajo 124…Db7 125.Td2 Db3 126.Td5 Ke7 127.Te5+ Kf7 128.Te5+ Ke8 129.e5! Črni kralj na osmi vrsti je edina ovira napredovanju belega kmeta, ki ob pomoči figur koraka k promociji. 129…Da2+ 130. Kh3 De6 131.Kh4! Beli kralj pogumno koraka v pomoč in šahi črne dame so nemočni. 131…Dh6+ 132.Sh5! Beli skakač prihaja v odločilno akcijo. 132…Dh7133.e6!! Beli kmet je nedotakljiv, saj ga varuje beli skakač s potezo Sg7+ šah. 133…Dg6 134.Tf7 Kd8 / Po 134…De6: 135.Sg7+ Kf7: 136.Se6: Ke6:137.Kg5 in beli uveljavi prednost kmeta./135. f5 Dg1 136.Sg7 1:0 in črni se je vdal. Črna dama z nekaj šahi ne more preprečiti napredovanja belega e kmeta. Zelo poučen zaključek partije in prvo vodstvo svetovnega prvaka v dvoboju.