V podligi vzhod je za ekipe iz Sel, Železne Kaple, Bilčovsa, Rude in Rikarje vasi potekal konec tedna po želji, saj so vse ekipe nasprotnike premagale na domačih tleh in s tem obdržale ali celo izboljšale svoj položaj na razpredelnici.

Sele so v derbiju premagale sosede iz Galicije z 2:0. Ni bila enostavna tekma, je v pogovoru pojasnil sekcijski vodja Peter Kelih, ki je dodal, da v prvem polčasu ekipa iz Sel ni prišla tako v igro, kakor je to pričakovala, v drugem polčasu pa je igra potekala bolje in je zmaga bila nadvse zaslužena. S šesto zmago v osmih tekmah ostajajo Selani z istim številom točk drugi za prvouvrščeno ekipo iz Rude, ki je v napeti tekmi premagala goste iz Golovice s 3:2. Nogometaši iz Železne Kaple, ki so trenutno v zadnji tretjini razpredelnice, so minuli konec tedna slavili prvo zmago v letošnjem prvenstvu in premagali ekipo iz St. Stefana iz Labotske doline s 3:1. Bilčovs je proti Sirnitzu zmagal z 2:1, prav tako kakor Rikarja vas proti nogometašem iz kraja Kappel iz bližine Šentvida ob Glini.