Premiera ob dnevu žena: Pozabljene zgodbe aleksandrink

»V soboto, 8. marca, je številna publika v kulturnem domu v Pliberku dočakala premiero predstave Aleksandrinke – Ženske na prelomnici v režiji Imke Thiessen-Logar in izvedbi igralske skupine Kollektiv Frauenwerk. Več kot stoosemdeset parov oči je napeto spremljalo preplet usod osmih žensk, ki so bile pred več kot sto leti zaradi revščine primorane zapustiti domovino, družine in otroke ter iti s trebuhom za kruhom v Aleksandrijo. Čeprav se jim je finančno godilo dosti bolje in niso trpele lakote kot doma, pa je mnogim trda predla, saj so imele domotožje ali pa so utrpele zlorabe gospodarjev ali celo prodajo v prostitucijo, kar je marsikatero vodilo v samomor. Tiste pa, ki so tegobam navkljub ostale močne, so se po dolgih letih vrnile nazaj v domovino – nekatere žene so po prihodu domov zaživele srečno življenje s svojci. Toda to je bila bolj izjema kot pravilo, kajti ponekod so sovaščani aleksandrinke imeli za izdajalke lastnih družin in jih po vrnitvi niso sprejeli, celo lastne družine so jim nemalokdaj obrnile hrbet, čeprav so se požrtvovalne matere v Aleksandrijo podale za dobrobit družin. Predstava je tako na izredno slikovit način z mojstrsko glasbeno podlago in plesnimi vložki uprizorila kruto realnost aleksandrink, predvsem pa njihovo zavrženost s strani družbe. Režiserka Logar-Thiessen in igralke Kollektiv Frauenwerk so tako prek umetniškega dela pozvale k priznavanju in spoštovanju pomembne vloge ženske v družbi nekoč in danes ter obeležile zgodovino, ki bi se morala zapisati v srca in kolektivni spomin ljudi ter s tem tlakovati pot enakopravnosti in spoštovanju žensk v družini, družbi in svetu. Predstavo si bo moč ogledati tudi v soboto, 26. aprila, v Hiši kulture v Železni Kapli.