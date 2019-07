Poden Nad deset let že na prvo nedeljo v velikih počitnicah, letos je to bil 7. julij, Slovenski prosvetni društvi »Vrtača« v Slovenjem Plajberku in »Borovlje« vabita na petje pod košato, starodavno in častitljivo Podnarjevo lipo. Petje od vsega začetka in od blizu in daleč privablja ljubitelje slovenske pesmi ter ubranega, pristnega in kakovostnega petja.

Posvečeno je spominu na pokojnega kulturnika, učitelja in komunalnega politika Mirka Lausseggerja, ki je v Slovenjem Plajberku zapustil trajne plemenite sledove.

Domače plajberške pevske skupine kot otroški zbor (vodi Andreja Wieser), Moški in ženski zbor ter skupina Vrtača Klang (vodi Kristijan Laussegger), Moški zbor »Bilka« iz Bilčovsa (vodi Marjan Gasser) – večino od njih je svojčas vodil Mirko Laussegger –, ter Komorni zbor SPD »Borovlje«, vodi Roman Verdel, so stalnice tega edinstvenega petja na prostem. Vsako leto pa prireditelja povabita v goste zbore od drugod. Letos je to bil Kvintet bratov Smrtnik.

Vse je bilo pripravljeno za velik koncert, če ne bi vreme začelo mešati štren. Zaradi grozečega neurja naj bi koncert bil v stogu, a posijalo je sonce in petje se je začelo pod lipo, zaradi dežja pa končalo v čudovitem objemu trajnostne kmečke arhitekture. Podnarjev stog je doživel krstno prireditev kot koncertna dvorana. Vse homatije so bile postranska stvar, občinstvo je nasmejanih in vedrih obrazov prisluhnilo pevkam in pevcem ter instrumentalistom (Roman Verdel, Kristijan Laussegger, Lina Verdel in Aleksander Ibounig) in Smrtniki so v spomin na to enkratno petje prejeli izrezljan lipov list, delo kiparja Lenca Tschertoua. Čudovito in nepozabno petje in doživetje pod lipo (in) v Podnarjevem stogu. Društvenikom pa hvala za okrepčilo.