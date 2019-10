Pliberk Pokojni Johann Kresnik ni bil samo svetovno znan režiser in koreograf – minulo soboto so v okviru spominske prireditve »In memoriam Johann Kresnik« v Kulturnem domu odprli tudi razstavo njegovih koreografskih skic in risb v Galeriji Wernerja Berga.

V soboto, 27. julija, je umrl Johann Kresnik. Minuli petek, 4. oktobra, so v ožjem krogu skupaj s pliberškim župnikom Ivanom Olipom in ob spremljavi harmonike (Jakob Randeu) pokopali njegovo žaro na pokopališču v Šmarjeti nad Pliberkom. Znameniti sin iz Šmarjete bi 12. decembra

letos obhajal 80. življenjski jubilej. Občina je že načrtovala, da bi ga imenovala za častnega občana, toda njegova povsem nepričakovana smrt je preprečila, da bi lahko osebno prejel častno občanstvo. Tako ga bo, kot je napovedal župan Stefan Visotschnig, prejel postumno, po možnosti, ko bi obhajal 80. rojstni dan.

Neglede na to pa se je občina že minulo soboto, 5. oktobra, nadvse dostojno javno poslovila od svetovno znanega umetnika. Priredila je v sodelovanju s Koreografskim centrom Pliberk spominsko prireditev »In memoriam Johann Kresnik« v Kulturnem domu. Pred spominsko prireditvijo pa je vabila v Muzej Wernerja Berga na odprtje razstave Kresnikovih risb in koreografskih skic (odprl jo je deželni glavar Peter Kaiser). Za to velja veliko priznanje vodji Bergovega muzeja Arthurju Ottowitzu in kuratorju Haraldu Scheucherju; uspelo jima je v najkrajšem času organizirati nadvse zanimivo razstavo – kljub zahtevnim organizacijskim okoliščinam. Poleg tega je uspelo kot glavnega govornika pridobiti Gottfrieda Helnweina, ki bi leta 2017 zanesljivo ne razstav-ljal v Pliberku, če ga ne bi za to pregovoril njegov prijatelj in umetniški sopotnik Kresnik.

Johann Kresnik je s svojim koreografskim gledališčem pisal zgodovino plesa in tako spremenil tudi gledališče nasploh. Vedno se je čutil zavezanega naročilu političnega umetnika, katerega po besedah Heinerja Müllerja ni razrešen, dokler obstajajo gospodarji in sužnji.

Christoph Klimke

Veliko priznanje velja tudi Milanu Piku. Organiziral je nadvse časten spored spominske prireditve v Kulturnem domu s programskimi točkami, ki so jih prispevali: Ismael Ivo (plesni performans), Zdravko Haderlap, Christoph Klimke, Anna Hein, MoPZ Foltej Hartman, harmonikar Thomas Nečemer in Impuls Tanz Festival Dunaj. Številne udeležence sta pozdravila župan Štefan Visotschnig in kulturni referent Marko Trampusch. Na Kresnikovo zahtevo je bila v okviru Evropske razstave leta 2009 prav v Kulturnem domu uprizoritev plesno-gledališke drame Christopha Klimkeja o Juri Soyferju – pod umetniškim vodstvom šmarješkega režiserja in Pliberčana Karlheinza Miklina.

»Kresnik je bil vedno politični umetnik. Vedno direkten, z veliko empatijo, nikakor ne fanatičen,« tako Gottfried Helnwein – Pliberk pa se je dostojno poklonil velikemu sinu iz Šmarjete.