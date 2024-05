Nicola Mak (20) iz Sel je od oktobra 2023 zaposlen pri Posojilnici Bank v Borovljah. S petimi leti je začel igrati nogomet za domači klub DSG Sele. Del članske ekipe pa je sedaj že šesto sezono.

Grabštanj je malo izgubil stik do prvouvrščenega iz Šentvida. Mi pa se bomo dvignili iz krize in zmagali. To bodo važne točke v boju za obstanek v podligi.

Ker nočem, da bi naši prijatelji in sosedje iz Železne Kaple izpadli iz podlige, mislim, da bodo tudi oni slavili zmago.

Derbi v koroški ligi. Kot se ve, imajo take tekme svoja pravila. Zato mislim, da se bo na koncu tekma končala neodločeno.

Globasnica bo proti Labotu slavila jasno zmago s 3:0 in en gol bo na tej tekmi dal Fabijan Rio Igerc.

Ker za ekipo iz St. Stefana v Labotski dolini igra ni več odločilna, bo Šmihel odločil ta dvoboj zase.