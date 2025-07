Niz koncertov Sonusiade Južna Koroška: Sonusiada s staro kakovostjo na novih lokacijah

Koncerti z mednarodno znanimi glasbenicami in glasbeniki so bili do lanskega leta v muzeju, to sodelovanje pa se je medtem končalo. »Sonusiado je treba na novo misliti. Prej sem bil kot umetniški vodja odgovoren za program, zdaj pa smo kot društvo Sonus odgovorni tudi za financiranje. Za kakovosten program, ki ga imamo slej ko prej, pa je potreben ugleden bidže,« pravi Janez Gregorič, ki je hvaležen podpornikom. Letos vabijo v sklopu Sonusiade 'SüdKärnten/JužnaKoroška' od maja do novembra na koncerte na Bistrico nad Pliberkom, v Dobrlo vas, v Pliberk in na goro svete Heme nad Globasnico. Letošnjo Sonusiado sta minulo nedeljo v bistriškem občinskem uradu otvorila poljsko-srbski duo »Aliada« (saksofonist Michal Knot in harmonikar Bogdan Laketic). Razlog, da so se tudi letos odločili za organizacijo revije koncertov, je, ker želijo »ponuditi nadregionalno kakovostni koncertni program za regijo južno od Drave« (Gregorič). Glavni fokus pa ostaja glasbena delavnica Sonus od 24. do 29. avgusta, ki bo letos že dvajsetič. Letos bo v Dobrli vasi v Adfontesu, novost je, da jo ponujajo za vsa glasbila. Prijave še sprejemajo. Drugi koncert Sonusiade bo že 16. maja v pliberškem Grenzlandheimu. Nastopil bo Trio Gregorič (Janez, Mira in Sara) ob spremljavi Arthurja Ottowitza. Informacije in vstopnice: www.sonus.at