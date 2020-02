Dunaj – Praznovanje Slovenskega kulturnega praznika je tudi na Dunaju že stalnica, saj pomenijo vsakoletne odlično obiskane prireditve hkrati imenitno vizitko za glasbeno-literarno ustvarjanje in lepe uspehe dunajskih kulturnikov.

Letos je Prešernov dan naletel na posebno pozornost pri dunajski publiki, saj je točno 118 let po njenem rojstvu 11. februarja 1902 Milka Hartman bila v žarišču pestrega sporeda v domačem, a nič manj vseslovenskem vzdušju. Slikovito in živo je Milkina sorodnica Eva Verhnjak Pikalo vodila po življenjski, poklicni in pesniški poti odlične ženske in posebej opozorila na družbeno-politično delovanje priznane učiteljice, kulturne delavke in »pesnice z libuškega polja«. Vseslovensko pomembnost Milke Hartman je v svojem pozdravnem nagovoru podčrtala tudi veleposlanica RS Ksenija Škrilec, ki se je uvrstila med številne ugledne goste, med njimi tudi Feliks Bister, ki velja za enega dobrih poznavalcev Milkinega opusa ter življenja in ima zasluge kot soavtor tridelne publikacije o Milki. Za glasbeni okvir večera pa je harmonično poskrbel slovenski pevski zbor na Dunaju deluje pod okriljem soprirediteljice Slovenske iniciative, ki je skupno s Slovenskim inštitutom vabila na letošnjo Prešernovo proslavo. Za primerno izbrane in vrhunsko podane glasbene recitale sta poskrbeli solistka Valentina Inzko in Sara Gregorič, ki je občuteno spremljala njeno ubrano petje na kitari. Za rdečo nit v pestrem sporedu je bila odgovorna moderatorka Hanca Buch, ki je praznično vzdušje večera sklenila z zahvalo vsem sodelujočim in še povabila na družabno srečanje dunajskih Slovencev.