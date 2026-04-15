Ko ga je pil, je bil samo vesel, odkar je nehal piti, pa je lušten in tudi srečen

Leta 1977 se je Joško Boštjančič oženil s sovaščanko Rezi Kruschitz (75) in postal oče hčerke Barbare in sina Armina. Tudi v zakonu se je predajal alkoholizmu. »Ni pa bil,« poudarja žena Neži, »nikoli hudoben. Ulegel se je v posteljo in zaspal. Tudi zakon ni bil nikoli v nevarnosti.« Predvsem pa je njegovi ženi Rezi uspelo, da ga je prepričala za zdravljenje februarja 1997 v bolnišnici de La Tour v Treffnu ob Osojskem jezeru. Zdravljenje je trajalo dva meseca, v veliko oporo pa mu je bil pred kratkim preminuli vodja bolnišnice Herwig Scholz. »Še posebej me je opominjal: važno je, da zahajaš v družbo tudi tedaj, ko si končal z alkoholom. Družbi moraš dokazati, da ne potrebuješ alkohola. To je tudi moje sporočilo. Večkrat se mi je zgodilo, da so me po zdravljenju povabili na pivo. Ostal sem pri mineralni vodi. Te niso hoteli plačati, danes pa me občudujejo.« Njegova žena dodaja: »Tudi družina je zelo ponosna, da je uspešno premagal alkoholizem. Ko je Joško nehal piti, je ostal naprej lušten in samozavesten – ne glede na to, da je že dvakrat prestal tudi srčno kap. Njegov nekdanji šef Franc Gasser (1927–2025) pa je nekoč dejal: »Joško se ima sedaj fajn, je svoj kvantum že popil.«