Spodnje Rute Ob zaključku letošnjega šolskega leta, v četrtek, 4. julija, so pripravili učitelj in učiteljici Slovenske glasbene šole na Koroškem Christian in Špela Filipič ter Janja Hinteregger z oddelka Loče-Ledince z nekaterimi učenci in učenkami in absolventi iz domačega kraja zelo kakovosten in imeniten glasbeno-kulturni večer in to v cerkvici v Spodnjih Rutah nad Baškim jezerom, v loški fari.

Oddelek Loče-Ledince deluje že od ustanovitve Slovenske glasbene šole na Koroškem pod okriljem Slovenskega kulturnega društva Jepa-Baško jezero.

Na svojih kitarah so prikazale Zala Moschitz, Nicola Oswalder, Elena Rabitsch, Leonie Rupitz ter Anna Lesjak svoje odlično znanje.

Kot pianisti so se izkazali Gloria Nuck, Anna in Tobias Ressmann, Jana Zerzer ter Anna Trießnig. Na svojih prečnih flavtah so blesteli Elena Nuck, Benjamin in Simon Ressmann ter Jakob Slavkov. Veronika Lesjak pa je očarala s svojim žamentnim glasom ob spremljavi Anne Lesjak in Špele Filipič.

Nedvomno imeniten kulturni večer v rutarski cerkvi, ki so jo tokrat napolnili navdušeni poslušalci ter poslušalke od blizu in daleč.

Po imenitni prireditvi je postreglo SKD Jepa-Baško jezero z domačo mavžno in prijetno kapljico tako, da je izzvenel »Mlad poletni večer« pozno v noč.