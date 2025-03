1. Kulturni tandem predaja štafeto občinama Škocjan in Štalenska gora: Trajnostno druženje v tandemu

Kulturni tandem je prireditveni format deželnega Biroja za slovensko narodno skupnost, ki je nadomestil Kulturni teden koroških Slovencev. V osmih mesecih trajanja prvega Kulturnega tandema so društvenice in društveniki iz Možberka in Železne Kaple izvedli 17 raznolikih prireditev, navezali mnogo poznanstev in prijateljstev, predvsem pa bolje spoznali bogato zgodovino obeh občin in njuno pestro kulturno ponudbo v sedanjosti. Iz rok Petra Karpfa, vodje Biroja za slovensko narodno skupnost, in njegove sodelavke Mirjam Polzer-Srienz so Manuela Lobnik (v zastopstvu županje Elisabeth Lobnik, SPÖ), Vili Ošina, Zdravko Haderlap in župan Možberka Herbert Gaggl (ÖVP) s sodelavci prejeli posebno priznanje, skulpturo Kulturni tandem. Soorganizator Kulturnega tandema sta tudi Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza, ki sta ju na zaključku zastopala predsednik Mitja Rovšek in poslovodja Martin Kuchling. V okviru naslednjega tandema se bosta povezali občini Štalenska gora in Škocjan oz. društvo SPD Danica iz Šentprimoža. Danico je zastopal Miro Wakounig, Štalensko goro župan Andreas Scherwitzl, Škocjan pa župan Thomas Krainz, oba SPÖ.