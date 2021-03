Razstavi bosta na ogled od 18. marca 2021 naprej, in sicer med 16. In 19. uro. Istočasno si ju bo lahko ogledalo 10 obiskovalcev

Celovec Koroška unser je nastajala na antropološki način in se nanaša na »našo« zgodovino. Obiskovalcem pokaže vizualizacijo zelo osebnih umetniških pristopov do pojma »naš«.

Kopf “Christine Lavant” von Bella Ban Foto Copyright by Johannes Puch www.johannespuch.at

Na razstavi se obiskovalcem predstavlja s svojimi deli 19 koroških umetnikov in umetnic. Izbrala jih je kustodinja Tanja Prušnik, ki je predsednica dunajskega umetniškega društva Kunstverein Wien. Izboru je botroval dvojezični literarni projekt pod naslovom Naša Koroška/Unser Kärnten, pri katerem so sodelovali literati in likovni umetniki kot predstavniki obeh deželnih jezikov. Zdaj so na ogled eksponati tega projekta.

18. marca 2021 bo na razstavi prisotna kustodinja Tanja Prušnik, deloma pa tudi umetnice in umetniki. Razstavo si lahko ogledate med 19. marcem in 17. aprilom 2021.

Na razstavi Die Neuen #1 v Mali galeriji si lahko ogledate dela petih novih članov Umetniškega društva Koroška/ Kunstverein Kärnten. To so Michael Bach­hofer, Bella Ban, Reinhold Egerth, Christine Pirker in Friedrich J. Tragauer.