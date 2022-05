Ogleda vredna nista samo razstavi o življenju in ustvarjalnih poteh Kiki Kogelnik ter Wernerja Berga, temveč tudi človeške silhuete, ki so jih pripravili učenke in učenci pliberške srednje in ljudske šole za razstavo na Vrtu skulptur.

Nekdanjo glavno šolo v Pliberku je obiskovala tudi Kiki Kogelnik. Njej v čast so učenke in učenci sedanje pliberške srednje in ljudske šole odločili, da izdelajo umetnostne objekte – standings. Ti so se izcimili iz avtorsko pravno zaščitenih »hangings«, po katerih je bila znana tudi znamenita pliberška umetnica.

Človeške silhuete

Kako so učenke in učenci obeh šol realizirali umetnostne projekte standings? Znane osebe ter nekatere učenke in učenci obeh šol so se kot človeške silhuete ulegli na ovojni papir (Packpapier), drugi pa so začrtali njihove obrise. Nato so učenci silhuete izrezali in oblikovali njihove površine v različnih tehnikah. Mizarstvo Bromann jih je preneslo na lesene plošče, podjetje Kurnik pa je prevzelo montažo na betonske podzidke in obzidje skulpturnega vrta.

Pri realizaciji projekta standings: del sodelujočih iz vrst srednje šole Pliberk

z ravnateljico Christo Meklin-Sumnitsch (zadnja vrsta 2. z leve)

Okoli 60 učenk in učencev srednje šole je sodelovalo pri oblikovanju lastnih silhuet, prav tako pa so upodobljeni župan Stefan Visotschnig, župnik Ivan Olip in angažirana ravnateljica srednje šole Christine Meklin-Sumnitsch, ki je bila tudi voditeljica in umetniška podpornica projekta. V ljudski šoli se je s projektom ukvarjalo 120 učenk in učencev ob umetniški podpori Alberta Mesnerja. Hkrati so poleg učenk in učencev upodobili kulturnega referenta Marka Trampuscha, kuratorko razstave o Kiki Kogelnik Anno Sauer, sestrično Kiki Kogelnik Inge Kropf, Arthurja Ottowitza, Bergovega vnuka Haralda Scheicherja, sodnika Franza Boschitza in ravnateljico pliberške ljudske šole Matejo Mesner.

Vsekakor enkraten dodatek k razstavi!