Časi se spreminjajo, z njimi pa tudi žegnanja

Včasih so žegnanja štela med največje vaške praznike, pri katerih je bil predvsem cerkveni obred v ospredju. Ob tem so ljudje upali in še vedno upajo, da jim bo predvsem pri pranganju vreme naklonjeno. Nekateri pa si tudi v tem oziru znajo pomagati, kot se je to zgodilo leta 2019 v suški fari, kjer je višek poletnih žegnanj prav žegnanje v čast sv. Jakoba, suškega farnega patrona. Tudi na tem žegnanju so se bali, da jim bo neurje preprečilo priljubljeno pranganje. Pa je kmet vremenar iz avstrijskih Libelič s pomočjo aplikacije slovenskih vremenoslovcev natančno napovedal uro dobrega vremena. In so najprej izvedli procesijo po vasi, deževati pa je začelo ravno v času, ko so se vrnili v varno farno cerkev.