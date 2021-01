Katoliški dom prosvete Sodalitas, Inštitut za izobraževanje in svetovanje v Celovcu (Institut für Bildung und Beratung) in Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev na Koroškem bodo spet priredili dvojezični izobraževalni tečaj za asistent*ke v otroških vrtcih, v jaslih in za varuške (Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/in).

Izobraževalni tečaj se bo začel 27. februarja 2021.

V primeru, da fizična prezenca zaradi koronavirusa še ne bo možna, bo informacijski večer potekal preko spleta.

Za informacijski večer se je treba prijaviti!