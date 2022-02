Med pandemijo je veliko ljudi odkrilo čare turne smuke in zimskih izletov v gorski svet. Za vse ljubiteljice in ljubitelje gora pozimi Slovensko planinsko društvo Celovec 13. februarja na Dobraču organizira dan varstva pred snežnimi plazovi.

Za varen izlet v naravo pozimi potrebujemo ustrezno opremo. Kaj vse sodi k tej opremi, kako jo pravilno uporabljati, pa tudi o vrstah snega, metodah za pravilno ocenjevanje tveganja v določeni situaciji in iskanju zasutih boste 13. februarja izvedeli na Dobraču. Inštruktor enodnevnega seminarja je licencirani gorski in smučarski vodič Andrej Olip: »Na terenu je pozimi mrzlo, pogosto se je težko orientirati zaradi slabe vidljivosti. Preko spleta se tudi ne da naučiti, kako pravilno delati s sondo, žolno in lopato. Seminar je namenjen vsem, ki se nameravajo gibati po zimski pokrajini. Zdaj je treba še bolj podrobno načrtovati turo in spremljati situacijo glede plazov. Kar je praktično pri tem tečaju, je, da se ne gre kam daleč, ampak da na terenu delamo na bistvenih rečeh, na kontroli opreme, iskanju z žolno, izkopavanju zasutega pod snegom.«

Seminar vključuje tudi preizkus na seminarju pridobljenih znanj in spretnosti na snegu, predhodno znanje ali turne smuči niso potrebne. Med zaželeno opremo spada plazovni set, v katerem so lopata, iskalna sonda in žolna, če navedenega nimate, to navedite v prijavi. Prispevek za člane Slovenskega planinskega drustva Celovec znaša 20 EUR, za ostale 50 EUR. Število udeležencev je omejeno na 10. Prijave so možne izključno po elektronski pošti: [email protected]. Velja pravilo 2G. Zbirališče: Dobrač, Rožtrata, 13. februar, ob 8.45.