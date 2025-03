Zmaga v drugi avstrijski ligi za članice KOŠ

Čeprav končni izid 57:73 na prvi pogled deluje prepričljivo, nikakor ne odraža dejanske borbenosti in truda, ki so ga člani vložili v svojo zadnjo tekmo. Kljub temu so sezono sklenili na zadnjem mestu druge avstrijske lige. Veliko bolje so se odrezale v soboto članice, ki so na domačem parketu z izidom 48:38 premagale drugo ekipo UBI Graz in tako dosegle svojo drugo zmago v sezoni. Kot je poudarila kapetanka Alina Seher, so tekmo začele odločno. Zgodnje trojke so hitro našle pot skozi obroč, kar jim je dalo zagon za uspešno nadaljevanje. Poleg tega so igralke KOŠ-a blestele v obrambi, se nepopustljivo borile za vsako žogo in dokazale izjemen ekipni duh. Sezona je bila vse prej kot lahka, priznava Seherjeva. Poleg bolezni, ki je večkrat zdesetkala ekipo na treningih, so članice trenutno oslabljene še zaradi razveseljivega razloga – kapetanka Patricia Struhar zaradi nosečnosti začasno ne nastopa. V tej sezoni čakajo na članice KOŠ-a še dve tekmi v drugi avstrijski ligi ter dva turnirja v mednarodni Extra ligi.