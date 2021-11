V soboto 6. novembra, so v Slovensko športno zvezo včlanjeni šahovski klubi z zmago, remijem in porazom nadaljevali jesenski del koroškega ekipnega prvenstva v šahu. V deželni ligi je prva ekipa Bekštanja premagala Lienz kar s 6,5:1,5. Šahisti Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank so v spodnji ligi iztržili remi (4:4) proti močnim nasprotnikom iz Beljaka. Moštvo Zugzwang Otoče, ki igra prav tako v spodnji ligi, pa je v mestnem derbiju utrpelo tesen poraz (3,5:4,5) proti ekipi DieKlagenfurter. Na lestvici prve deželne lige je Bekštanj po petih krogih s štirimi ekipnimi točkami deveti na 13-mestni lestvici, v drugi deželni ligi pa je SŠZ/Posojilnica Bank šesta, dve mesti niže, toda z enakim številom ekipnih točk (2), pa je uvrščena ekipa Zugzwang Otočje.

V koroški ligi, najvišji deželni ligi, so za prvo ekipo ŠD Bekštanj tokrat točkovali z zmago Fide-mojster Blaž Bratovič, mednarodni mojster Vojko Mencinger, Markus Gärtner, Marko Gallob, Peter Krupenko, Marcel Liotta ter David Blank z remijem. V spodnji ligi so SŠZ/Posojilnica bank zagotovili neodločen izid Arnold Hattenberger, Ivo Berchtold (z zmago), ter Matjaž Šlibar, Metod Logar, DI Andreas Berchtold ter Davor Stojanovski (vsi z remijem). Za Zugzwang Otočje so osvojili točke z zmago Nicholas Valtan, Christian Harrison, Gernot Isola, Franci Rulitz in Franc-Jožef Topolovec pa z remijem.