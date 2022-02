V petek, 22. januarja 2022, so se podali učenci in učenke ljudske šole Ledince s svojimi učitelji in učiteljicami peš na pot k idiličnemu majhnemu jezeru tik pod Karavankami, k Dobniškemu jezeru. Ob krasnem zimskem vremenu smo se drsali, igrali hokej, celo plesali smo na ledu ob ritmih poskočne glasbe.

V teku dopoldneva sta nas presenetila tudi zastopnika SKD Jepa-Baško jezero Antonia Ressmann in Marjan Gallob, ki sta prinesla in predala zvrhan koš zanimivih in napetih slovenskih knjig in sladkarij, ki so jih otroci dobili pri božični nagradni križanki v zadnji številki društvenega časopisa JEPA kot nagrade. Zelo se že veselimo na skupno branje! Društvo Združenja staršev pa je poskrbelo s krofi in čajem za slastno presenečenje. Bil je res edinstven zimski dopoldan veselja, zabave in športa.