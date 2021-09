Prisrčno in svečano so v soboto, 28. avgusta 2021, Selani sprejeli Dunjo Zdouc, »svojo« srebrno svetovno podprvakinjo v mešani biatlonski štafeti na Pokljuki v Sloveniji letos februarja. Dostojni sprejem je pripravila DSG Sele/Zell, katere članica je uspešna športnica.

Napis v obeh deželnih jezikih »Svetovna podprvakinja-Vizeweltmeisterin« z njeno sliko in emblemom DSG Sele-Zell je vsem na očeh vabil na sobotni sprejem Dunje Zdouc, uspešne športnice s selskimi koreninami in članico krajevnega športnega društva DSG Sele-Zell, ki ga ponosno in nadvse uspešno zastopa tudi v svetovnem zimskem športu.

V pozdrav so zapeli pevci in pevke MePZ PD Sele.

Kot se spodobi, so pevke in pevci mešanega pevskega zbora PD Sele pod vodstvom Romana Verdela pozdravili vse s pesmijo, nakar se jim je na odru s srebrno kolajno svetovne podprvakinje pridružila Dunja Zdouc, kjer jo je predsednik DSG Sele Manfred Furjan pozdravil z besedami, da bo 10. 2. 2021, dan, ko je v mešani biatlonski štafeti na Pokljuki postala svetovna podprvakinja, ostal vsem nepozaben. Sledile so čestitke zastopnika občine Sele, podžupana Maria Oražeta, ki je Dunji Zdouc izročil ček in dejal, da je občinski svet soglasno sklenil, da bo tekaška proga v Selah odslej poimenovana po njej. Predsednika deželne DSG Markus Auer in športne zveze Union Ulrich Zafoschnig sta dejala, da je Dunja Zdouc zgled za mladino. Deželnozborski poslanec Stefan Sandrieser je slavljenki v obeh jezikih posredoval čestitke deželnega glavarja in športnega referenta Petra Kaiserja in se tudi društvu DSG Sele zahvalil za uspešno delo z mladino.

Čestitala sta tudi zastopnika Slovenske športne zveze.

Predstavnik Slovenske športne zveze Marko Loibnegger je Dunjo Zdouc imenoval ponosno in samoumevno posrednico slovenščine in zastopnico koroških Slovencev v mednarodnem športnem dogajanju ter svetal zgled za mladino. Skupno s tajnikom Mirkom Oražetom ter Manfredom Furjanom ji je izročil tudi ček in pa sliko domačina Gustava Januša. Za posladek pa seveda ni manjkala babičina torta.

Uspehi Dunje Zdouc so zgled mladini.

V pomenku z Manfredom Furjanom je Dunja Zdouc dejala, da pravzaprav šele na tem sprejemu dojema vse razsežnosti uspeha s Pokljuke in da sta garanje ter vztrajnost v športu tudi vir veselja. Veseli se že prihodnjih zimskih olimpijskih iger, veliko pa ji pomeni lepa slovenščina. Trenutno se počuti doma na Tirolskem, »pomembno pa je, da ne pozabiš svojih korenin,« je poudarila.

Da medčloveški odnosi in odgovorna skrb za druge za Dunjo Zdouc niso prazne marnje, dokazuje z dobrodelno akcijo za Phillippa Kuttina, ki ga je doletela usoda paraplegika. Posebej zanj bo svetovna podprvakinja skupaj z DSG Sele izdala stenski koledar, ki bo pod nadzorom notarja in naprodaj skupaj z izbranimi bio-produkti. Izkupiček bo v celoti prejel Phillipp Kuttin.

Dunja Zdouc je bila ves večer priljubljen fotografski motiv.

Preden je uradni del sprejema, ki ga je vzorno koreografirala Milena Olip, prešel v toplino prijetne domačnosti, se je Dunja Zdouc prav prisrčno zahvalila vsem, ki so ji na poti do vrhunskih šport-nih uspehov stali ob strani in ji čestitali. Osebno ji je čestital tudi trenutni selski dušni pastir in prihodnji novomeški škof Andrej Saje.