Nogometašice z Vajškre so do sedaj odigrale dve tekmi. V pokalnem tekmovanju so izgubile s 3:1 proti ekipi iz Oberglana. Igralka Lena Krau­tzer je pojasnila, da so bile kljub porazu s svojim nastopom zadovoljne. Dodala je, da letos igrajo v novem, ofenzivnejšem sistemu. Lansko leto so v obrambi igrale še s štirimi igralkami, letos pa samo še s tremi. V prvem krogu prvenstva se je sprememba sistema že obrestovala, saj so nogometašice z Vajškre premagale ekipo iz Eitwega z 10:1. To je bila najvišja zmaga zadnjih let, pove Lena in dodaja, da daje zmaga ekipi veliko samozavesti. Lansko leto je ekipa končala redni del na petem mestu, letos pa je cilj, da se uvrstijo med prve štiri. S četrtim mestom bi igrale potem za naslov deželnega prvaka in za napredovanje v drugo avstrijsko ligo. Od letošnjega leta je žensko prvenstvo na Koroškem razdeljeno na dve prvenstvi. Poleg rednega prvenstva tekmuje še šest ekip v tekmovanju na pomanjšanem igrišču. Ta korak je bil potreben, saj je vedno več ekip nehalo igrati zaradi pomanjkanja igralk.