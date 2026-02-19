Novice logo
Že tretjič so organizirali šolski turnir

19.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V petek, 6. februarja, so dijaki 8. razreda Slovenske gimnazije organizirali šolsko prvenstvo višje stopnje.
V sklopu projektnega menedžmenta so organizirali šolski nogometni turnir. Z leve: Luka Košutnik, Jeremija Smrtnik, Tomo Sabotnik, Simon Ressmann, Philip Kakl in Darius Reichold.

V telovadnici Slovenske gimnazije so že tretjič zapored priredili nogometni turnir SLOG CUP. Udeležilo se ga je približno 30 dijakov višje stopnje. Tekme so potekale v športnem in sproščenem vzdušju in ni prišlo do kakih poškodb.

Organizacijo so v okviru pouka projektnega menedžmenta prevzeli dijaki 8. razreda. Pri­pravili so razpored tekem, določili osnovna pravila ter poskrbeli, da je turnir potekal brez večjih zapletov.

Po odigranih tekmah je zmagala ekipa Milana Mosserja, ki je bil razglašen tudi za najboljšega igralca turnirja. Naziv najboljšega strelca je osvojil Luka Martič. Oba sta prejela dobropis za šolsko kantino v vrednosti 10 evrov. Prve tri uvrščene ekipe pa so prejele tudi vsaka svoj pokal.

Da je organizacijski tim lahko izročil nagrade, je bilo mogoče zato, ker so Krščanska kulturna zveza (KKZ), Slovenska gospodarska zveza (SGZ) in Slovenska športna zveza (SŠZ) podprle njihov nogometni turnir. 

