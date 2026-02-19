Že tretjič so organizirali šolski turnir

Po odigranih tekmah je zmagala ekipa Milana Mosserja, ki je bil razglašen tudi za najboljšega igralca turnirja. Naziv najboljšega strelca je osvojil Luka Martič. Oba sta prejela dobropis za šolsko kantino v vrednosti 10 evrov. Prve tri uvrščene ekipe pa so prejele tudi vsaka svoj pokal.