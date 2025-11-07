Že 35 let teka po nogometnih igriščih

Na kmetiji je odraščalo osem otrok, ki so se doma naučili slovensko, nemško pa šele v šoli v Železni Kapli. Mati sedmih otrok vse do danes živi na Obirskem. »Najmlajši je Miran, najstarejša je Dana, vmes pa je še pet otrok,« pravi Zalika Smrtnik, ki od lanskega leta neguje svojo 87-letno dementno mamo, katero vedno spet vzame s sabo tudi na nogometne tekme. Nazadnje so šli gledat derbi med DSG Sele in Bilčovsom, ki so ga gosti iz Bilčovsa odločili zase z 1:2. Pred tem, ko je prevzela skrb za svojo mamo, pa je delala v strežbi v zdravilišču v Železni Kapli. »Že 35 let tekam po nogometnih igriščih, ko je začel igrati sin Toni. Potem še na košarko, ko je začel igrati Andi. Poleg športa pa je zame zelo pomembna tudi kultura, petje in vera,« pravi odbornica društva SPD Zarja.