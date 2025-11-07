Že 35 let teka po nogometnih igriščih

Na kmetiji je odraščalo osem otrok, ki so se doma naučili slovensko, nemško pa šele v šoli v Železni Kapli. Mati sedmih otrok vse do danes živi na Obirskem. »Najmlajši je Miran, najstarejša je Dana, vmes pa je še pet otrok,« pravi Zalika Smrtnik, ki od lanskega leta neguje svojo 87-letno dementno mamo, katero vedno spet vzame s sabo tudi na nogometne tekme. Nazadnje so šli gledat derbi med DSG Sele in Bilčovsom, ki so ga gosti iz Bilčovsa odločili zase z 1:2. Pred tem, ko je prevzela skrb za svojo mamo, pa je delala v strežbi v zdravilišču v Železni Kapli. »Že 35 let tekam po nogometnih igriščih, ko je začel igrati sin Toni. Potem še na košarko, ko je začel igrati Andi. Poleg športa pa je zame zelo pomembna tudi kultura, petje in vera,« pravi odbornica društva SPD Zarja.
Za napoved tokratnih tekem se je odločila za ekipe, ki jih pozna, in pa tudi za ekipi, v katerih igrata njena sinova. Tako pri ekipi DSG Sele igra Toni Smrtnik, v akademiji avstrijskega prvoligaša WAC pa že tri leta igra najmlajši sin Miran Smrtnik. Zalika Smrtnik (62) z Obirskega napoveduje za tokratni krog:
Če Miran z akademijo igra v bližini, gre eden od nas vedno na njegovo tekmo. To je zelo važno. Na tujem pa bodo tokrat, mislim, tesno zmagali.
Isto velja tudi za tekme, kjer igra Toni. Selani so v zadnji tekmi imeli smolo proti Bilčovsu. Trg je močna ekipa. Kljub temu pa mislim, da jih bodo Selani doma nabili.
SAK je igral velikokrat neodločeno, to pa je premalo, da napreduješ s konca lestvice. Privoščila bi jim zmago.
Pri Globasnici dobro poznam Daniela Fratschka, z njim veliko govorim o nogometu. On se bori za društvo in zato bodo tudi zmagali tekmo.
Železna Kapla igra enkrat dobro, potem spet slabo. Doma pa morajo zmagati, in to najmanj z 1:0.
