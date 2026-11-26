Leta 2024 je Dunja Zdouc Novicam še povedala, da je čas za prenehanje s športom, ko izgubi veselje in se mora prisiliti na trening. Na vprašanje, ali še vedno hodi na treninge brez prisile, je odgovorila: »Ne. Poleti so bile priprave res mučne in prvič v življenju sem se na 85 % treningov prisilila, da grem. Dobili smo novega trenerja, Wolfganga Pichlerja, ki je imel čisto drugačen pristop do treningov. Na začetku sem se res vprašala, kaj tukaj sploh delam. V takih trenutkih nisem z veseljem hodila na treninge, saj je bilo telo vsak večer zelo izčrpano. Pa vendar nisem hotela prenehati s treningi. Vedela sem, da je Pichler že v preteklosti kot trener dosegel ogromne uspehe in me je enostavno zanimalo, kam se lahko športno razvijem, če bom dejansko treniralatako, kot on zahteva. Videla sem tudi, da nisem edina. Tudi kolegice so se mučile, kar mi je dalo moč, saj je deljeno trpljenje polovično trpljenje. V tem času se mi je spremenil tudi način razmišljanja. Sedaj skušam zares vsako tekmo, vsako priložnost bolj izkoristiti, saj nikoli ne veš, kdaj bo tvoja zadnja tekma. Dodatno so težke izkušnje zadnje sezone privedle do tega drugačnega načina razmišljanja. Spomladi sem imela v primerjavi z ostalimi tekmovalkami še zaostanek in pomanjkljivosti pri teku. Trenutno pa opažam sadove trdega dela, saj na snegu dosegamo enake čase. Ko se športno razvijaš, veselje spet pride,« zaključuje Dunja Zdouc.