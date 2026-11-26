»Konec oktobra smo se za dva tedna že odpravili na Finsko, da bi spet trenirali na snegu in se posvetili izpopolnjevanju strelskih sposobnosti. Skandinavija je za to seveda predestinirana, saj v naših krajih nimamo takšnih možnosti. Po enajstih dneh smo imeli tudi interno kvalifikacijsko tekmovanje, na katerem se je odločilo, kdo bo zastopal Avstrijo na svetovnem pokalu. Na prvi tekmi nas je čakal sprint na 7,5 kilometra, na drugi pa neuradni format, v katerem smo pretekli 10 kilometrov. Sem v zelo dobri formi, tako da sem lahko na obeh tekmah zmagala in si s tem zagotovila mesto v ekipi za svetovni pokal,« je povedala Dunja Zdouc, članica društva DSG Sele. Z uvrstitvijo na svetovni pokal je že dosegla prvi osebni cilj letošnje sezone. Naslednji cilj bo uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo februarja v Otepääju v Estoniji.
»Proga je zelo zahtevna in naporna. V primerjavi z Avstrijo je na Finskem tudi bolj vetrovno, saj tam nimajo toliko gora, kar pomeni, da strelišče na progi ni zaščiteno. Če je precej vetrovno, je seveda težje kontrolirati puško in zadeti tarčo,« pojasnjuje Zdouc. Pred redakcijskim zaključkom 47. izdaje Novic še ni bilo jasno, v katerih disciplinah bo nastopala, saj ima Avstrija na voljo pet štartnih mest, nominiranih pa je šest tekmovalk, vsaka naj bi tudi nastopila na svetovnem pokalu.
Leta 2024 je Dunja Zdouc Novicam še povedala, da je čas za prenehanje s športom, ko izgubi veselje in se mora prisiliti na trening. Na vprašanje, ali še vedno hodi na treninge brez prisile, je odgovorila: »Ne. Poleti so bile priprave res mučne in prvič v življenju sem se na 85 % treningov prisilila, da grem. Dobili smo novega trenerja, Wolfganga Pichlerja, ki je imel čisto drugačen pristop do treningov. Na začetku sem se res vprašala, kaj tukaj sploh delam. V takih trenutkih nisem z veseljem hodila na treninge, saj je bilo telo vsak večer zelo izčrpano. Pa vendar nisem hotela prenehati s treningi. Vedela sem, da je Pichler že v preteklosti kot trener dosegel ogromne uspehe in me je enostavno zanimalo, kam se lahko športno razvijem, če bom dejansko treniralatako, kot on zahteva. Videla sem tudi, da nisem edina. Tudi kolegice so se mučile, kar mi je dalo moč, saj je deljeno trpljenje polovično trpljenje. V tem času se mi je spremenil tudi način razmišljanja. Sedaj skušam zares vsako tekmo, vsako priložnost bolj izkoristiti, saj nikoli ne veš, kdaj bo tvoja zadnja tekma. Dodatno so težke izkušnje zadnje sezone privedle do tega drugačnega načina razmišljanja. Spomladi sem imela v primerjavi z ostalimi tekmovalkami še zaostanek in pomanjkljivosti pri teku. Trenutno pa opažam sadove trdega dela, saj na snegu dosegamo enake čase. Ko se športno razvijaš, veselje spet pride,« zaključuje Dunja Zdouc.
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