Zagotovo bomo premagali Možberk

»Na začetku sem potreboval nekaj časa, sedaj pa sem se že navadil in mi je to delo zelo všeč,« pravi Mak, ki bo pomagal v domu za ostarele še do konca aprila. Po civilni službi bi rad začel izobraževanje za policista ali pa ljudskošolskega učitelja. Nogomet je začel igrati že kot otrok doma, v društvu pa pri šestih letih, za DSG Sele. »Celo kariero sem igral za Sele, le dve leti sem moral igrati v Borovljah, ker v Selah nismo imeli ekipe,« pravi Mak, ki je v sezoni 2020/21 začel trenirati za člansko ekipo DSG Sele. V zadnji prvenstveni tekmi so Selani na domačih tleh premagali ekipo z Baškega jezera. Selani so povedli z zadetkom Anžeta Jelarja. Gostje z Baškega jezera pa so malo po polčasu rezultat lahko izenačili. Toda ne za dolgo. Le štiri minute po izenačenju je David Mak s svojim zadetkom poskrbel za ponovno vodstvo Selanov. Nadaljnjih pet minut je bil neposredno vpleten tudi pri tretjem zadetku Selanov. Ta je bil nujen, saj je Baškemu jezeru uspel še en zadetek. S tem so Selani praznovali drugo zaporedno zmago. Pred tem so Selani dvakrat igrali neodločeno in dvakrat izgubili. Zdaj so trenutno osmi na razpredelnici podlige sredina.