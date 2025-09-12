Zagotovo bomo premagali Možberk

»Na začetku sem potreboval nekaj časa, sedaj pa sem se že navadil in mi je to delo zelo všeč,« pravi Mak, ki bo pomagal v domu za ostarele še do konca aprila. Po civilni službi bi rad začel izobraževanje za policista ali pa ljudskošolskega učitelja. Nogomet je začel igrati že kot otrok doma, v društvu pa pri šestih letih, za DSG Sele. »Celo kariero sem igral za Sele, le dve leti sem moral igrati v Borovljah, ker v Selah nismo imeli ekipe,« pravi Mak, ki je v sezoni 2020/21 začel trenirati za člansko ekipo DSG Sele. V zadnji prvenstveni tekmi so Selani na domačih tleh premagali ekipo z Baškega jezera. Selani so povedli z zadetkom Anžeta Jelarja. Gostje z Baškega jezera pa so malo po polčasu rezultat lahko izenačili. Toda ne za dolgo. Le štiri minute po izenačenju je David Mak s svojim zadetkom poskrbel za ponovno vodstvo Selanov. Nadaljnjih pet minut je bil neposredno vpleten tudi pri tretjem zadetku Selanov. Ta je bil nujen, saj je Baškemu jezeru uspel še en zadetek. S tem so Selani praznovali drugo zaporedno zmago. Pred tem so Selani dvakrat igrali neodločeno in dvakrat izgubili. Zdaj so trenutno osmi na razpredelnici podlige sredina.
V dveh tekmah zapored smo zmagali in vzdušje v ekipi je res dobro. Prepričan sem, da bomo na tujem premagali Možberk.
Najprej sem mislil, da bo dvoboj odločil zase Bilčovs. Ko sem videl, da igrajo Borovlje doma, sem si premislil, da bo remi.
SAK letošnjo sezono ni začel dobro. Grabštanj je uigrana ekipa, ki jo je težko premagati na domačih tleh – zato rečem remi.
Amaterji SAK imajo ekipo, Železna Kapla pa ima veliko izkušenih igralcev in to se bo na igrišču tudi videlo.
Četudi Šmihel igra na tujem, mislim, da bodo tekmo tesno odločili zase. Odločilni gol pa bo, mislim, dal Luka Lesjak.
Iz rubrike Šport preberite tudi