Zadnjič plava kot mladinec

Državni prvenstvi v plavanju

Vrhunec letošnje plavalne sezone za avstrijske plavalke in plavalce je zadnji teden meseca julija.

Od 24. do 27. julija se bodo v štajerskem Kapfenbergu na državnem prvenstvu v 50-metrskem odprtem bazenu pomerili mlajši dečki in deklice, stari od 11 do 16 let. Ti tekmujejo v kategorijah AK 11/12 (letnika 2013 in 2014), AK 13/14 (letnika 2011 in 2012) in AK 15/16 (letnika 2009 in 2010).

Od 31. julija do 3. avgusta pa bo v Volšperku 80. državno in mladinsko prvenstvo v plavanju. Na njem se bodo v 50-metrskem odprtem bazenu pomerile mladinke in mladinci letnikov 2007 in 2008, mlajši od 23 let (U23), kakor tudi članice in člani v odprti kategoriji.

Za nastop na obeh prvenstvih je treba doseči normo v najmanj treh plavalnih disciplinah. Tudi 15-letna plavalka ali plavalec lahko nastopi na državnem prvenstvu v članski kategoriji, če je le izpolnil/a normo v treh disciplinah in se kvalificiral/a s svojimi rezultati.