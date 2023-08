Od 28. 8. do 1. 9. je potekal tradicionalni KOŠ kamp, ki je hkrati tudi začetek sezone, člani pa so s treningi začeli že pred enim tednom. Devetnajstič so se v Mladinskem domu zbrali na tradicionalni KOŠ kamp, ki je osnova za uspešno sezono. Košarkarski treningi so bili dvakrat na dan, porazdeljeni po starostnih skupinah. A ne le to, na dnevnem redu je bil pred treningi tudi pouk slovenščine, kjer so se mladi košarkaši in košarkarice učili strokovnih izrazov iz košarke. Enote slovenščine je vodila Dunja Hribar. Glavna trenerja kampa sta že šesto leto zapored strokovnjaka za otroško košarko Aleš Fabjan in Dejan Milenković.