Začenja se odločilna faza za Dobljane

Že ta konec tedna pa na Dobljane čaka zaključni turnir avstrijskega pokala v Amstettnu. V polfinalu, v petek, 27. 2., se bodo pomerili z UVC Graz, ki so ga na zadnjih dveh medsebojnih tekmah premagali. V morebitnem finalu jih čaka v soboto, 28. 2., zmagovalec dvoboja med TSV Hartberg in VCA Amstetten. Finalni turnir najboljše četverice pokala MEVZA pa bo 17. in 18. marca v hrvaškem Osijeku.