Začenja se odločilna faza za Dobljane

26.2.2026 Pliberk Bleiburg Novice
Redni del avstrijske lige AVL so odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob zaključili na 1. mestu. Ta konec tedna se v Amstettnu odloča, kdo bo osvojil avstrijski pokal.
Članska ekipa SK Zadruga Aich/Dob se ta konec tedna v Amstettnu bori za naslov avstrijskega prvaka. Foto: SK Aich/DOB

Konec januarja so Dob­ljani odločili zase koroški derbi proti ekipi VBK Kelag Wörther-See-Löwen jasno s 3:0 (26:24, 25:13, 25:22). Sredi februarja so svojo odlično formo potrdili še na gostovanju pri UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, kjer so slavili s 3:0 (27:25, 25:19, 25:16) in si zagotovili prvo mesto po rednem delu avstrijske lige AVL. S tem so si priborili prednost domačega igrišča v končnici, kar pomeni, da bodo morebitno odločilno tekmo igrali pred domačimi navijači v Pliberku.

Že ta konec tedna pa na Dobljane čaka zaključni turnir avstrijskega pokala v Amstettnu. V polfinalu, v petek, 27. 2., se bodo pomerili z UVC Graz, ki so ga na zadnjih dveh medsebojnih tekmah premagali. V morebitnem finalu jih čaka v soboto, 28. 2., zmagovalec dvoboja med TSV Hartberg in VCA Amstetten. Finalni turnir najboljše četverice pokala MEVZA pa bo 17. in 18. marca v hrvaškem Osijeku. 

