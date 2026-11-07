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Za smučanje plača na sezono 15.000 €

7.11.2026 Šentlenart pri Sedmih studencih St. Leonhard bei Siebenbrünn Daniel Gallob
David Hrovath (24) iz Šentlenarta pri Sedmih studencih aktivno tekmuje v slalomu in veleslalomu. Ker ni vključen v avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV), si mora tekmovanja financirati sam. S kakšnimi stroški je povezan ta šport, s katerimi izzivi se soočajo smučarji in zakaj kljub vsemu še vedno tekmuje, nam je Hrovath povedal podrobneje.
Čeprav na sezono plača visoko vsoto stroškov še vedno tekmuje, saj je tesno povezan s snegom že od malih nog.

»Zaradi previsokih temperatur so proge na mnogih smučiščih katastrofa in novih tekmovalnih smuči sploh ne morem testirati, ker bi jih uničil. Trenutno imam pet parov smuči. Fischer je moj opremljevalec, pri njih sem dobro zapisan zaradi uspešnih rezultatov na tekmovanjih. Od nijh sem prejel tri pare smuči s popustom za 1.500 evrov, dva para pa so mi dali med letom za uvrstitev v evropski pokal. Še 600 evrov so stale plošče za vezi. Zraven pridejo še gorivo, cestnine in prenočišča. V smučarskih središčih, kot je Kitzbühel, so sobe v centru izjemno drage, zato vedno spim izven mesta. Sezonsko karto za koroška smučišča letos tudi nisem več vzel, vzel sem solnograško karto za okoli 1.000 evrov, ker največ ponuja. Na Solnograškem je največ FIS tekem, tako da tam raje treniram, kot tudi na ledenikih v Kitzbühu, Zillertalu in Mölltalu. Največji finančni izziv so trenerji. Prejel sem ponudbo ekipe HPC Leogang za 36.000 evrov izključno za treninge, brez  prenočišča ali prehrane. To sem takoj zavrnil in raje treniral s Ski Race Academy Leitner. Ponujajo kakovostne treninge za ugodnejšo ceno, ki vključuje tudi hrano in prenočišče. Moja sezona stane okoli 15.000 evrov, medtem ko drugi plačujejo do 50.000 evrov. Nekaj krijejo sponzorji, poleti pa moram delati, da si sploh lahko vse plačam,« pove David Hrovath.

Povezanost s snegom

Čeprav ima visoke sezonske stroške, še vedno tekmuje, saj je s smučanjem povezan že od malih nog. Ko je David obiskoval ljudsko šolo, so videli predstavniki smučarskega društva Podklošter na šolskem tekmovanju v njem potencial za dobrega slalomista. Takoj se je tudi pridružil klubu in od tedaj naprej je redno treniral smučanje in tekmoval v slalomu in velesalomu. Oče Joe je vedno podpiral njega in njegovo sestro Lino, ki je smučanje že opustila. Danes je Davidov menedžer. 

David Hrovath je postal evropski univerzitetni prvak v slalomu.

Šport je stvar mentalne moči

Ob odločitvi o nadaljevanju na višji stopnji je sledil klicu srca in se vpisal na smučarsko trgovsko akademijo v Schladmingu. Po opravljeni maturi je opravil tudi tečaj za mentalnega trenerja. Ker je razumel, da je šport večinoma stvar glave, se je vpisal v študij psihologije na Univerzi Alpe-Jadran v Celovcu, kjer bo kmalu končal dodiplomski študij. Rad bi nam­reč postal športni psiholog.

Uspehi in pogled naprej

Kljub vsem tem izzivom se trud obrestuje, saj prinaša tudi uspehe. V zadnjih dveh letih je osvojil naslov evropskega univerzitetnega prvaka v slalomu, avstrijskega univerzitetnega prvaka v slalomu in veleslalomu ter nastopil na evropskem pokalu. Na tekmovanjih FIS zastopa društvo iz Podkloštra. Na evropskem pokalu je zastopal Avstrijo, nastopa pa tudi na univerzitetnih tekmovanjih za celovško univerzo. Da bi ponovno dosegel uvrstitev v evropski pokal, se je pripravljal v Wittenburgu v Nemčiji na umetnem snegu v dvorani in odpotoval na Finsko, v Levi, da bi izpilil še zadnje podrobnosti v slalomskem teku.

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