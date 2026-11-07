Za smučanje plača na sezono 15.000 €

»Zaradi previsokih temperatur so proge na mnogih smučiščih katastrofa in novih tekmovalnih smuči sploh ne morem testirati, ker bi jih uničil. Trenutno imam pet parov smuči. Fischer je moj opremljevalec, pri njih sem dobro zapisan zaradi uspešnih rezultatov na tekmovanjih. Od nijh sem prejel tri pare smuči s popustom za 1.500 evrov, dva para pa so mi dali med letom za uvrstitev v evropski pokal. Še 600 evrov so stale plošče za vezi. Zraven pridejo še gorivo, cestnine in prenočišča. V smučarskih središčih, kot je Kitzbühel, so sobe v centru izjemno drage, zato vedno spim izven mesta. Sezonsko karto za koroška smučišča letos tudi nisem več vzel, vzel sem solnograško karto za okoli 1.000 evrov, ker največ ponuja. Na Solnograškem je največ FIS tekem, tako da tam raje treniram, kot tudi na ledenikih v Kitzbühu, Zillertalu in Mölltalu. Največji finančni izziv so trenerji. Prejel sem ponudbo ekipe HPC Leogang za 36.000 evrov izključno za treninge, brez prenočišča ali prehrane. To sem takoj zavrnil in raje treniral s Ski Race Academy Leitner. Ponujajo kakovostne treninge za ugodnejšo ceno, ki vključuje tudi hrano in prenočišče. Moja sezona stane okoli 15.000 evrov, medtem ko drugi plačujejo do 50.000 evrov. Nekaj krijejo sponzorji, poleti pa moram delati, da si sploh lahko vse plačam,« pove David Hrovath.