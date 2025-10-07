Za slovenske košarkarje je playoff obvezen cilj

Trener članske ekipe Dalibor Ćevriz (37)

Pričakovanja so vedno visoka v našem klubu, hvala bogu. Mislim, da bi s to ekipo morali doseči playoff, seveda pa upam, da bomo ostali zdravi, kar je najbolj pomembno. Lansko leto smo že v drugi tekmi izgubili kapetana Andija Smrtnika in potem nismo imeli prave zamenjave, poleg tega smo imeli še smolo z okrepitvijo centra. Izgubili smo enega, dva igralca in je bilo res težko, vlekli smo se skozi celo sezono. Zato letos upam, da če bomo zdravi, lahko rečem, da bomo s to ekipo dosegli playoff.