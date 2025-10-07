Novice logo
Za slovenske košarkarje je playoff obvezen cilj

7.10.2025 Celovec Klagenfurt Simon Rustia
Košarkarski klub KOŠ je sezono v drugi zvezni ligi odprl z zmago 69:66 proti Future Team Steiermark. V zadnjih letih se slovenski košarkarji niso priborili v playoff. Letos je playoff obvezen cilj, nam je povedala trenerska ekipa.
To je letošnja članska ekipa KOŠ Celovec, ki se bo borila za mesto v končnici (playoffu). Kapetan ekipe je Samuel Seher (na sliki prvi z leve zadaj).

V soboto, 4. oktobra, ob 14.30 so varovanci Daliborja Ćevriza na tujem na Štajerskem igrali prvo prvenstveno tekmo. Košarkarski klub KOŠ je zmagal na prvi tekmi sezone proti ekipi Future Team Steiermark (66:69). V prvih krogih namreč na KOŠ Celovec čakajo enakovredne ekipe, ki se bodo borile za mesta v playoffu. 

V drugi avstrijski ligi je 16 ekip, ki so geografsko razdeljene v dve diviziji, namreč v vzhod in zahod. V rednem delu igra vsaka ekipa dvakrat proti vsaki ekipi v svoji diviziji in enkrat proti ekipi iz druge divizije. Skupno je v rednem delu 22 tekem, v playoff pa se uvrstijo najboljše štiri ekipe iz vsake divizije.

Prvo tekmo na domačih tleh v dvorani St. Peter bodo slovenski košarkarji imeli v soboto, 11. oktobra, ob 18.00, proti BBU Salzburg.

Prvi derbi letošnje sezone proti celovškim Piratom, ki so lani postali prvaki druge avstrijske lige, pa se bo letos odvijal v soboto, 1. novembra, ob 18.00.

S pripravami so člani KOŠ Celovec začeli 20. avgusta. V avstrijskem pokalu koševci letos ne sodelujejo. V minuli sezoni so slovenski košarkarji osvojili v rednem delu zgolj eno zmago, to naj bi se letos bistveno spremenilo. Zadnjič je KOŠ bil v končnici druge lige pred dvema letoma v sezoni 2022/23. 

Pomagač trenerja Andi Smrtnik(30)

Lani oktobra sem si pri tekmi poškodoval koleno. Poskusil sem brez operacije, da bi letos že lahko igral, pa ni šlo. Avgusta so me operirali in vse je šlo po načrtih. Letos gotovo ne bom igral, za naprej pa se še nisem odločil. Sedaj moram najprej postati spet fit. Moja vloga je letos, da v ozadju pomagam pri organizaciji članske ekipe. Hodim pa tudi redno na treninge članske ekipe in pomagam trenerju. V zadnjih letih se nam ni uspelo uvrstiti v playoff, letos pa je za naš klub to obvezen cilj!

Trener članske ekipe Dalibor Ćevriz(37)

Pričakovanja so vedno visoka v našem klubu, hvala bogu. Mislim, da bi s to ekipo morali doseči playoff, seveda pa upam, da bomo ostali zdravi, kar je najbolj pomembno. Lansko leto smo že v drugi tekmi izgubili kapetana Andija Smrtnika in potem nismo imeli prave zamenjave, poleg tega smo imeli še smolo z okrepitvijo centra. Izgubili smo enega, dva igralca in je bilo res težko, vlekli smo se skozi celo sezono. Zato letos upam, da če bomo zdravi, lahko rečem, da bomo s to ekipo dosegli playoff.

