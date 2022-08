60 let NK Peca Črna, SAK je prišel čestitat s člansko ekipo in z mladino.

Čeprav je v Regionalni ligi odigran četrti krog, si je SAK med tednom vzel čas za prijateljsko tekmo v Črni, kjer praznuje NK Peca svojo 60-letnico. SAK sta sprejela 15. avgusta predsednik NK Peca Primož Fajmut in županja Romana Lesjak.

Sprva sta odigrali prijateljsko tekmo ekipi pod 11 let, otroci so bili nato povabljeni na pica-malico. Navrh pa so igrali člani SAK in NK Peca, ki igra v 4. slovenski ligi. SAK je nastopil z 22 igralci in v polčasu menjal celotno ekipo. Ekipi sta igro vzeli zelo resno, tako se je razvila zanimiva tekma pred 200 gledalci. Po tekmi so bili vabljeni vsi na skupno večerjo.

Prijateljska tekma ob 60-letnici NK Peca

NK Peca Črna – SAK 0:6 (0:2)

SAK: 1. polčas: Aineter, Vuković, Mitrović, Lausegger, Vidmar, Pavlič, Aleksič, Jakovljevič, Svetlozar, Sredojević, Biščan;

2. polčas: Haimburger, Wieser Jan, Geister, Sadnek, Suljič, Gajič, Brisevac, Lupar, Mušija, Brdzanović, Akpomudia

1:0 Biščan (20.), 2:0 Pavlič (30.) 3:0 Akpomudia(52.), 4:0 Akpomudia (62.), 5:0 Akpomudia (75.), 6:0 Brisevac (85.)

V Regionalni ligi je SAK točkoval v Weizu na Štajerskem. Gola sicer ni bilo, SAK pa je v drugem polčasu pokazal, da se je počasi aklimatiziral v Regionalni ligi. Bistvena razlika v primerjavi s koroško ligo je hitrost igre. Igralci, ki niso hitri in ne tečejo dosti, bodo verjetno v prihodnje sedeli na klopi. V prvem polčasu je vratar SAK branil enajstmetrovko.

REGIONALNA LIGA 4. krog

Wels – SAK 0:0

SAK:SAK: Haimburger – Vuković, Pavlić, Lausegger, Mitrović, Vidmar – Aleksić (K), Svetlozar (86. Lupar), Brdjanovič (46. Jakovljevič), Musija (46. Sredojević), – Akpomudia (63. Biščan)

Weiz, 500 gledalcev