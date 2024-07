Mladi nosilci in nosilke slovenske bakle ter predstavniki ŠD Zahomc, Slovenske športne zveze in Olimpijskega komiteja Slovenije

Slovensko baklo so prvič nosili po vseh slovenskih občinah in tudi po zamejskih območjih pred tremi leti pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Ideja je prišla od Olimpijskega komiteja Slovenija, ki je to nošenje bakle uspešno izvedlo tudi letos, baklo pa nato slovesno postavijo v slovenski hiši na olimpijskih igrah. Pred tremi leti se je slovenska bakla ustavila na Ljubelju, minuli petek pa pri športnem društvu Zahomc.

Skok s slovensko baklo na skakalnici, ki so jo dogradili na skedenj.

»Olimpijska bakla simbolizira mir, prijateljstvo, sožitje, povezanost med narodi. To so vrednote, ki jih je treba živeti ne samo v olimpijski družini, temveč tudi v vsakdanjem življenju,« je v svojem govoru izjavil podpredsednik Slovenske športne zveze Marijan Smid.V imenu Športnega društva Zahomc je navzoče pozdravil predsednik Martin Wiegele. Pred tem so mladi športniki in športnice tekli s slovensko baklo iz zahomške Šiše do bližnje umetne skakalnice, ki so jo člani društva dogradili na stari skedenj. Z baklo v rokah pa je član ŠD Zahomc tudi skočil s skakalnice.