Jana Kupper že sedem let tekmuje in oskrbuje svojega konja Talismana. Poleg lastnega konja s kolegom oskrbuje še 20 konj. FOTO: Bs/FEI.ORG

Na njenem drugem svetovnem prvenstvu Jani Kupper ni bilo mogoče končati tekmovanja preko 160 kilometrov – razlog je bilo slabo počutje njenega konja Talismana.

»S tekmovanjem na svetovnem prvenstvu seveda nisem zadovoljna, ampak v tem športu je pač včasih tako,« je povedala Jana Kupper (25). V stik s konji je prišla doma na Kočuhi, kjer so imeli konje, odkar je bila majhna. Do vztrajnostno-distančnega jahanja pa je prišla preko šolske prijateljice. Na svetovnem prvenstvu v Franciji je bilo 160 km dolgo tekmovanje razdeljeno na pet krogov.

Jana Kupper FOTO: FEI:ORG

Vsakemu krogu sledi veterinarski pregled, pred katerim je treba umiriti srčni utrip konja. Šele ko je frekvenca srčnih utripov nižja kot 64 na minuto, sodniki ustavijo merjenje časa. Samo če je vse v redu, lahko nadaljujejo tekmo. Zaradi mišičnih težav je Janin konj Talisman, katerega oskrbuje in trenira že sedem let, moral predčasno končati tekmovanje. Kupper pravi, da je priprava konja za tak tek dolgotrajen proces in da mora biti tudi jezdec telesno dobro pri­pravljen. Že nekaj let ne živi več na Koroškem, temveč v portugalski Evori, kjer s kolegom oskrbujeta 20 konjev za tuje skrbnike in skrbnice.