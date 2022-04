Razvoj lepenskega namiznoteniškega društva v zadnjih letih ni ostal neopazen. Iz tretjega razreda se je članska ekipa priborila do najvišje deželne lige, kjer hoče ostati tudi v naslednjih letih. Do pred kratkim se je ekipa še borila proti izpadu. Z zmago proti ekipi Landesregierung si je zagotovila obstoj v deželni ligi. Prav tako pa sta letos druga in tretja ekipa dosegli svoje cilje.

V zadnjih letih je NTK Lepena postal pojem za vsakogar, ki se ukvarja z namiznim tenisom na Koroškem. Z vztrajnim delom je društvo napredovalo do najvišje deželne lige in v teku let za ta šport navdušilo veliko mladih. Trenutno NTK Lepena nastopa s tremi ekipami v koroških prvenstvih. V pogovoru je igralec članske ekipe in trener mladinskih ekip Mitja Orasche omenil, da je z razvojem vseh ekip zadovoljen.

Simon Ošina (drugi z desne) šteje med obetavne namiznoteniške igralce na Koroškem.

V najvišji deželni ligi se že tretje leto uspešno uveljavljajo člani. V letošnjem letu so z zmago proti ekipi Landesregierung pred tednom dni zagotovili obstoj v koroški ligi, kar je bil cilj ekipe. Tudi druga ekipa je dosegla svoj zastavljeni cilj, in to celo predčasno. S petnajstimi zmagami in enim neodločenim izidom so si namreč že nekaj krogov pred koncem sezone zagotovili prvo mesto. S tem bodo naslednje leto nastopali v prvem razredu, kar je pomembno za nadaljnji razvoj domačih igralcev. Tretja ekipa pa nastopa v tretjem razredu. V ospredju te ekipe je pripravljanje mladih igralcev na prvenstvene tekme. Pri tem izstopa mladi Simon Ošina, ki v drugem delu prvenstva ni izgubil nobene tekme. Prav tako pa je nase opozoril tudi na državni ravni, kjer je minuli konec tedna v Linzu osvojil prvo mesto v avstrijski seriji turnirjev WIN, pri čemer jih je od devetih tekem odločil kar sedem zase. Za uspeh mu je čestital tudi predsednik koroške namiznoteniške zveze (KTTV) Hubert Dobrounig, ki je v pogovoru za Novice razložil, da je vesel, da so z NTK Lepena, Humško skupnostjo in NTK Bilčovs aktivna tudi dvojezična društva, in dodal, da bi se veselili, če bi se pridružilo še več društev.

Namizni tenis je igral že skoraj vsak od nas in na prvi pogled je to precej enostavno. Resno ukvarjanje s to športno panogo pa zahteva veliko časa in truda, kajti to ni zgolj udarjanje žogice preko mreže. Treba je izuriti občutek, da v pravem trenutku postaviš lopar tako, da se bo žoga odbila, kamor želiš. Za to pa je potrebno tudi znanje o materialu, ki postaja vedno bolj pomembno.