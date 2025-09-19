Vsaj enkrat na teden je na kakšni tekmi

Oče dveh otrok je svojo prvo nogometno tekmo gledal v Metlovi. »Leta 1972 ali 1973 sem šel gledat SAK. Stadion v Metlovi je ob gozdu. Na drevesa smo tedaj obesili transparente za Foltija Waldhauserja. Tekmo je SAK odločil zase z 0:2, on pa je dal oba gola,« se z nasmehom spominja Lampichler. Gozd pa je tudi dobra iztočnica, saj Rudi Lampichler v svojem prostem času rad dela v domačem gozdu. »Čez leto se že nabere, da sem vsega skupaj kake 2-3 mesece v gozdu,« pove. Znan pa je tudi kot dobra duša, ki opravlja dela v ozadju. Pri SAK je bil sprva gledalec, nato pomagač, funkcionar in sekcijski vodja. Prav tako pa je sodeloval kar pri treh Europeadah (leta 2016 na Južnem Tirolskem, 2022 na Koroškem in 2024 na nemško-danski meji) in v ozadju pomagal, da so bili vsi dresi oprani in pripravljeni pri tekmah ter s svojim prijaznim značajem skrbel za dobro vzdušje. Vseskozi spremlja koroški nogomet. »Vsaj enkrat na teden sem na kakšni tekmi, včasih tudi na dveh ali treh,« se nasmehne. Vsak teden pa gre gledat tekme svojega sina Floriana, ki igra za ekipo iz Možberka.