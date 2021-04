Medtem ko se je sezona za člane in članice društva KOŠ Celovec končala že pred tedni, se vroči del prvenstva pri naraščaju šele bliža.

Celovec Ekipi naraščaja starostne skupine pod 14 in pod 19 letos prvič tekmujeta v avstrijski superligi, ki jo sestavljajo najboljše ekipe iz vse Avstrije. Da sta ekipi lansko jesen že lahko stopili na ta parket, sta morali najprej izpolniti dva pogoja. Na eni strani sta morali dokazati umestitev društva v vrhunski šport, na drugi stani pa je bil potreben tudi dober higienski koncept, ki ga je moralo potrditi ministrstvo. Ubrana pot ni bila enostavna, toda sadovi vloženega truda za delo za naraščaj se sedaj zrcalijo v dobrih rezultatih.

Prvenstvo se je začelo kasneje

Prvenstvo mladinskih ekip se je letos začelo pozneje kakor leta poprej. Tako ekipe v starostni skupini pod 14 kot tudi v starostni skupini pod 19 so sprva porazdelili v dve diviziji. V rednem delu prvenstva zaradi trenutnih razmer vsaka ekipa igra proti vsaki le enkrat in ne dvakrat, kakor je to sicer v navadi. Prvi dve moštvi vsake divizije se uvrstita v tako imenovani »final four«, katerega bodo predvidoma odigrali 8. in 9. maja. Ostale ekipe čaka po rednem delu še tekma proti enako uvrščeni ekipi iz druge divizije. S tem bodo določili dokončno uvrstitev moštev.

Ekipa starostne skupine pod 19 je prepričljivo odigrala prve tekme. Slika: Klaus-Ingomar Kropf

Za naraščaj KOŠ v superligah pod 14 in pod 19 je final four še možen

Za obe ekipi društva KOŠ Celovec bodo naslednji tedni odločilni, saj imata obe ekipi z izrednimi nastopi v zadnjih tednih še možnost, da se uvrstita v »final four«. Čeprav je ekipa pod 14 let trenutno še na petem mestu, za drugo uvrščenim moštvom zaostaja le za eno zmago. Ekipa je trenutno v dobri formi, kar je dokazala minuli konec tedna z zmago v zelo napeti tekmi proti favoritu z Dunaja Basket2000. Prepričljivo so dosedanje prvenstvene tekme potekale za ekipo starostne skupine pod 19. V šestih tekmah so parket zapustili kar petkrat kot zmagovalci in se trenutno nahajajo na prvem mestu v svoji diviziji.

Utrinek s tekme ekipe pod 14 let v superligi. Slika: Klaus-Ingomar Kropf

Tako kot tekme ženskih in moških ekip je možno gledati tudi tekme naraščaja v živo na spletni strani www.basketballaustria.at (pod rubriko live). Povezave do tekem redno objavlja društvo KOŠ na spletnih kanalih Facebook in Instagam.